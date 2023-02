Примера. Кадис - Жирона 2:0. Субмарина доминирует, Цыганкову дали полчаса

У "Жироны" в этом сезоне лишь одна выездная победа, также каталонцы вылетели из Кубка на поле совсем бедового "Касереньо". Выезды - явно не их конек, и новое фиаско не должно удивлять.

Сегодня "Кадис" был лучше во всем - нанес вдвое больше ударов (12-6), раздавил "Жирону" в единоборствах (21-13). Остальное было делом техники и напора на флангах, где доминировали Бононда и Окампо.

Первый гол сделал именно уругваец - Эскаланте оставалось только не промазать. Второй мяч - результат быстрой атаки и ошибки Гассаниги, который мог лучше среагировать на не самый сложный удар от Серхи Гвардиолы.

2 - It is the first time that Théo Bongonda has given two assists in the same @LaLigaEN match, after 75 appearances in the competition.



Moment. pic.twitter.com/2ZaZrWNEQM