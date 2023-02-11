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Примера. Кадис - Жирона 2:0. Субмарина доминирует, Цыганкову дали полчаса

Испания
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В Испании начался 21-й тур

Примера. Кадис - Жирона 2:0. Субмарина доминирует, Цыганкову дали полчаса

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: David S. Bustamante/Soccrates

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

У "Жироны" в этом сезоне лишь одна выездная победа, также каталонцы вылетели из Кубка на поле совсем бедового "Касереньо". Выезды - явно не их конек, и новое фиаско не должно удивлять.

Сегодня "Кадис" был лучше во всем - нанес вдвое больше ударов (12-6), раздавил "Жирону" в единоборствах (21-13). Остальное было делом техники и напора на флангах, где доминировали Бононда и Окампо.

Первый гол сделал именно уругваец - Эскаланте оставалось только не промазать. Второй мяч - результат быстрой атаки и ошибки Гассаниги, который мог лучше среагировать на не самый сложный удар от Серхи Гвардиолы.

"Жирона" свой первый реально голевой момент создала лишь на 68-й минуте, когда Иван Мартин головой пробил чуть мимо ближней штанги.

К тому времени каталонцы выпустили на поле Виктора Цыганкова. Что по нему сказать? Да особо нечего. Игру он точно не испортил, местами даже обострил. Один его навес со штрафного нашел голову партнера, но тот пробил катастрофично. В одном эпизоде украинец обрезался, но сам же в подкате исправил положение. Одна-две попытки Цыганкова хоть что-то разогнать заканчивались обрезками партнеров - как-то так.

Поражение оставило "Жирону" на 11-м месте с 24 очками. У "Кадиса" - 22 балла и 15-е место.

21-й тур Примеры. Кадис. "Нуэво Мирандилья"

"Кадис" - "Жирона" - 2:0

Голы: Эскаланте, 6, Гвардиола, 34

"Кадис": Ледесма - Карселен, Луис Эрнандес, Фали Хименес, Эспино - Бонгонда (Алекс, 88), Эскаланте (Феде, 76), Алькарас, Окампо (Алехо, 86) - Гвардиола (Собрино, 76), Рохер Марти (Лосано, 76)

"Жирона": Гассанига - Арнау, Буэно, Эспиноса (Кальенс, 46), Гутьеррес - Иван Мартин, Ромеу, Алейш Гарсия (Цыганков, 63), Вилья (Рока, 46) - Борха Гарсия (Рикельме, 46), Кастельянос

Предупреждения: Луис Эрнандес, 32, Эспино, 38, Эскаланте, 55, Лосано, 82 - Эспиноса, 17, Рока, 51, Гутьеррес, 56, Арнау, 70

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В статье: Кадис Виктор Цыганков Жирона
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