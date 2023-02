Примера. Бетис развлекает, Севилья оживает, а Валенсия продолжает проигрывать и без Гаттузо

Второй раз подряд без защиты сыграл "Бетис", и если на прошлой неделе зелено-полосатые проиграли "Сельте" 3:4, то сегодня вырвали победу 3:2.

Главный герой матча - однозначно голкипер Руи Силва; он сегодня творил чудеса. Ну, а сценарий был таков: Родри открыл счет, добив мяч после удара Борхи в штангу, но дальше Луис Суарес дважды вываливался на ворота "Бетиса", и одну из попыток Силва не отбил. Итог - 1:1.

Концовка первого тайма осталась за "Бетисом". Невезучий Борха снова попал в каркас, но подстраховал Каналес, эффектно перебросивший голкипера после заброса из глубины - 2:1. Казалось бы, вот оно, логичное преимущество фаворита, но нет же! Гости тут же бросили играть!

На старте второй половины "Альмерия" обязана была забивать 3-4 раза, но невероятный Силва тащил удары Суареса, Чуми, Портильо, и лишь с добиванием Кошты с метра не справился - 2:2.

2 - @BorjaIglesias9 is the first @RealBetis_en player to hit woodwork twice in a single @LaLigaEN game since September 2021 (also Borja vs Getafe) – the previous different player to do so with Verdiblancos was Jorge Molina on December 2013 (vs Real Sociedad). Woodwork. ???? pic.twitter.com/HrrniAkYtM