Примера. Бетис развлекает, Севилья оживает, а Валенсия продолжает проигрывать и без Гаттузо

Второй раз подряд без защиты сыграл "Бетис", и если на прошлой неделе зелено-полосатые проиграли "Сельте" 3:4, то сегодня вырвали победу 3:2.

Главный герой матча - однозначно голкипер Руи Силва; он сегодня творил чудеса. Ну, а сценарий был таков: Родри открыл счет, добив мяч после удара Борхи в штангу, но дальше Луис Суарес дважды вываливался на ворота "Бетиса", и одну из попыток Силва не отбил. Итог - 1:1.

Концовка первого тайма осталась за "Бетисом". Невезучий Борха снова попал в каркас, но подстраховал Каналес, эффектно перебросивший голкипера после заброса из глубины - 2:1. Казалось бы, вот оно, логичное преимущество фаворита, но нет же! Гости тут же бросили играть!

На старте второй половины "Альмерия" обязана была забивать 3-4 раза, но невероятный Силва тащил удары Суареса, Чуми, Портильо, и лишь с добиванием Кошты с метра не справился - 2:2.

2 - @BorjaIglesias9 is the first @RealBetis_en player to hit woodwork twice in a single @LaLigaEN game since September 2021 (also Borja vs Getafe) – the previous different player to do so with Verdiblancos was Jorge Molina on December 2013 (vs Real Sociedad). Woodwork. ???? pic.twitter.com/HrrniAkYtM — OptaJose (@OptaJose) February 11, 2023

Ну, и что вы думаете? Пропустив, "Бетис" опять проснулся! И зачем было засыпать? Одна атака, две, три - и наконец после углового невысокий 36-летний Гуардадо отправил мяч, куда надо. Вот это сюжет! Вот это драматургия!

В концовке Силва еще разок пофеерил после добивания Туре - и на том завершили. Благодаря победе "Бетис" временно поднялся на 5-е место с 34 очками. Зона ЛЧ - на расстоянии одной ничьи. У "Альмерии" - 22 балла и 15-я строчка.

21-й тур Примеры. Альмерия. "Хуэгос Медитерранеос"

"Альмерия" - "Бетис" - 2:3

Голы: Суарес, 27, Саму Кошта, 62 - Родри, 6, Каналес, 42, Гуардадо, 70

"Альмерия": Фернандо Мартинес - Посо (Мендес, 46), Родриго Эли (Чуми, 33), Бабич, Акиеме - Эгуарас, Саму Кошта - Эмбарба (Лазаро, 73), Мелеро (Туре, 58), Портильо (Рамазани, 73) - Суарес

"Бетис": Руи Силва - Сабали, Песселья (Виктор Руис, 71), Эдгар Гонсалес, Абнер - Гвидо Родригес, Гуардадо - Каналес, Родри (Луис Энрике, 79), Хуанми - Борха Иглесиас (Айосе Перес, 68)

Предупреждения: Эгуарас, 30, Бабич, 38 - Эдгар Гонсалес, 49, Гуардадо, 51, Гвидо Родригес, 89

Абсолютно точно лучший тайм в сезоне-2022/23 провела "Севилья". И точно худший - "Мальорка".

У "Киновари" в целом дела не очень - 4 поражения в 6 последних играх, но сегодня она превзошла себя. Ноль ударов в створ ворот и ноль опасных атак за 90 минут!

"Севилья" же наоборот напомнила себя прежнюю - агрессивную, активную, разнообразную. Эн-Несири, Сусо и Гуйе неоднократно могли доводить счет до неприличного, однако "Мальорку" постоянно спасал ее вратарь Предраг Райкович - единственный из гостей, кто сегодня не отбывал номер.

В итоге серб вытаскивал мяч из ворот лишь дважды. Первый раз - после тычка Эн-Несири, которого отправил в прорыв Гуйе. Второй - это сработал фирменный прострел Наваса, одинаково неудобный для защитников и вратаря.

⏱️ FT| Sevilla 2-0 Mallorca



???? Sevilla claim their fourth consecutive home victory to move four points clear of the bottom three#LLL

????????????⚽️ pic.twitter.com/Ye3RaaO8rT — La Liga Lowdown ????????????⚽️ (@LaLigaLowdown) February 11, 2023

После такого первого тайма на второй можно было и не выходить - и в целом команды так и сделали, даже не попытавшись изображать активность.

В таблице победа подняла "Севилью" на 12-е место с 24 очками. "Мальорка" пока идет выше - 28 баллов и 10-я строчка.

21-й тур Примеры. Севилья. "Рамон Санчес Писхуан"

"Севилья" - "Мальорка" - 2:0

Голы: Эн-Несири, 28, Хиль, 40

"Севилья": Буну - Ньянзу, Баде, Гудель - Навас (Монтьель, 59), Фернандо (Акунья, 81), Гуйе, Хиль - Сусо (Окампос, 73), Оливер (Жордан, 82) - Эн-Несири (Ракитич, 74)

"Мальорка": Райкович - Маффео, Вальент (Абдон, 84), Раильо, Настасич, Аугустинссон (Кадевере, 72) - Дани Родригес (Ндиай, 64), де Галларета, Баба (Морланес, 64), Ли Кан Ин - Мурики

Предупреждения: Хиль, 71, Монтьель, 83, Жордан, 85, Гудель, 90 - Ли Кан Ин, 36, Баба, 59

Второе подряд поражение "Валенсии" после увольнения Дженнаро Гаттузо. Может, все-таки не в тренере проблема была?

Хотя, справедливости ради, играли "Летучие мыши" сегодня неплохо. Они активно начали и на протяжении всей игры стремились отвечать на атаки более классного "Атлетика" своими акциями.

Именно "Валенсия" забила первый гол после атаки левым флангом - хозяевам де-факто удалось комбинировать в 10 метрах от ворот басков!

Другое дело, что класс есть класс. Вингер сборной Испании Нико Уильямс в одиночку разобрался с защитой "Валенсии" в контратаке и счет сравнял. После чего отличился также голкипер испанской дружины Симон, эффектно отбивший попытку Самуэла Лино.

8 - Most goals produced (goals + assists) with @Athletic_en in @LaLigaEN 2022/2023:



8 - Nico Williams (4+4)

7 - Oihan Sancet (7+0)

6 - Iñaki Williams (5+1)

5 - Gorka Guruzeta (5+0)



Lezama. pic.twitter.com/fUC2Xu3Wxb — OptaJose (@OptaJose) February 11, 2023

Во втором тайме у "Валенсии" на дубль заходил Кастильехо, но в целом игра лучше давалась баскам. Мамардашвили все время был в работе, и после очередной фланговой атаки Сансет таки попал в пустой угол - 2:1.

Победа "Атлетика" подняла его на 6-е место с 32 очками. Борьба басков за зону ЛЧ продолжается! Ну, а "Валенсия" уже в зоне вылета - 18-я с 20 баллами. Неудивительно, что заканчивался матч под аккомпанемент свиста фанатов в адрес владельца клуба Питера Лима - его менеджмент это одна сплошная катастрофа.

21-й тур Примеры. Валенсия. "Месталья"

"Валенсия" - "Атлетик" - 1:2

Голы: Кастильехо, 17 - Нико Уильямс, 30, Сансет, 72

"Валенсия": Мамардашвили - Фулькье, Диахаби, Джемерт, Гайя - Муса (Клюйверт, 69), Мориба, Алмейда - Кастильехо (Тони Лато, 69), Кавани (Дуро, 16), Самуэл Лино (Фран Перес, 87)

"Атлетик": Симон - де Маркос (Паредес, 89), Вивиан, Йерай, Лекуэ - Сансет, Весга - Нико Уильямс (Дани Гарсия, 80), Муньяин (Гурусета, 80), Беренгер (Саррага, 46) - Рауль Гарсия (Уильямс, 60)

Предупреждения: Дуро, 21, Кастильехо, 61 - Нико Уильямс, 41, де Маркос, 57