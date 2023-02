Примера. Сельта - Атлетико 0:1. Облак и Депай спасли при плохой игре

После побед над "Бетисом" и "Атлетиком" "Сельта" едва не сняла скальп и с "Атлетико" тоже, но ей сильно не повезло.

Первый тайм сегодня даже вспоминать не стоит - команды не создали ничего стоящего. Настоящий футбол пошел с 46-й минуты, и "Атлетико" ударил первым - после прохода правым флангом Мората в касание стрелял в угол, но Вильяр мяч парировал.

"Сельта" ответила на это контратакой с выходом на ворота Аспаса - Облак сперва пропустил мяч под рукой, но затем догнал уже на линии. Было остро!

Подобный обмен "любезностями" мог продолжаться и дальше, но "Атлетико" уже который раз подвела защита. Савич возле своего штрафного подарил момент Сеферовичу и был вынужден фолить - естественно, это красная.

С этого самого штрафного Аспас пробил точно в перекладину. Затем еще Облака проверил издали Карлес Перес - опять вратарь спас. Рейнилду в свои ворота срезал - и снова великолепный Ян на месте!

"Сельта" давила и была почти уверена в победе, однако класс есть класс. Один отскок в штрафной "Кельтов" - и Депай даже в неидеальной форме сориентировался и проткнул мяч в сетку.

3 - Atlético de Madrid's Memphis Depay has scored in three different LaLiga games against a same opponent, v Celta de Vigo, for the first time in the competition (three goals on aggregate). Variety. pic.twitter.com/3YWuvlCRyL