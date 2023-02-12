Реал запретил Винисиусу общаться с журналистами после финала КЧМ-2023

Мадридский "Реал" запретил своему лидеру Винисиусу Жуниору общаться с прессой после победы на клубном чемпионате мира. Об этом сообщает издание Relevo.

По информации источника, королевский клуб не хочет повышенного внимания к игроку, которое присутствует в последние несколько недель.

Когда репортер подошел к бразильцу после вручения "Золотого мяча" турнира, он ответил: "Я не могу говорить".

Ранее Винисиус жаловался на отношение к нему со стороны болельщиков и игроков соперников, а также подчеркивал проблему расизма в Испании.