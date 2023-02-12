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Реал запретил Винисиусу общаться с журналистами после финала КЧМ-2023
Интересная позиция мадридцев
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Мадридский "Реал" запретил своему лидеру Винисиусу Жуниору общаться с прессой после победы на клубном чемпионате мира. Об этом сообщает издание Relevo.
По информации источника, королевский клуб не хочет повышенного внимания к игроку, которое присутствует в последние несколько недель.
Когда репортер подошел к бразильцу после вручения "Золотого мяча" турнира, он ответил: "Я не могу говорить".
Ранее Винисиус жаловался на отношение к нему со стороны болельщиков и игроков соперников, а также подчеркивал проблему расизма в Испании.
Напомним, украинский голкипер Андрей
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