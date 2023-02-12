  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. 10 из 15 последних ударов Педри в створ ворот в Ла Лиге закончились голами
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

10 из 15 последних ударов Педри в створ ворот в Ла Лиге закончились голами

Испания
(1 голосов)

Показатель топового страйкера

10 из 15 последних ударов Педри в створ ворот в Ла Лиге закончились голами

Twitter Opta

Новина українською

В рамках 21-го тура испанской Ла Лиги "Барселона" на выезде играет против "Вильярреала".

Счет в этой встрече открыл хавбек каталонцев Педри - испанский полузащитник отличился забитым мячом на 18-й минуте встречи.

Таким образом, последние 10 из последних 15 ударов Педри в створ ворот в рамках чемпионата Испании завершились голами.

В этом сезоне на клубном уровне 20-летний испанец принял участие в 29 матчах, в которых записал на свой счет 7 голов.

Видео гола Педри

По теме
yellow-arrow
И снова минимально. Вильярреал - Барселона 0:1. Видео гола и обзор матча
yellow-arrow
Примера. Вильярреал - Барселона 0:1. Каталонцы верны новообретенному стилю
yellow-arrow
Барса приехала на непростой матч у Вильярреалу. Текстовая трансляция
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Барселона Вильярреал Педри
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Opta

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде