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10 из 15 последних ударов Педри в створ ворот в Ла Лиге закончились голами
Показатель топового страйкера
Twitter Opta
В рамках 21-го тура испанской Ла Лиги "Барселона" на выезде играет против "Вильярреала".
Счет в этой встрече открыл хавбек каталонцев Педри - испанский полузащитник отличился забитым мячом на 18-й минуте встречи.
Таким образом, последние 10 из последних 15 ударов Педри в створ ворот в рамках чемпионата Испании завершились голами.
В этом сезоне на клубном уровне 20-летний испанец принял участие в 29 матчах, в которых записал на свой счет 7 голов.
Видео гола Педри
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Источник:Opta
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