10 из 15 последних ударов Педри в створ ворот в Ла Лиге закончились голами

В рамках 21-го тура испанской Ла Лиги "Барселона" на выезде играет против "Вильярреала".

Счет в этой встрече открыл хавбек каталонцев Педри - испанский полузащитник отличился забитым мячом на 18-й минуте встречи.

Таким образом, последние 10 из последних 15 ударов Педри в створ ворот в рамках чемпионата Испании завершились голами.

В этом сезоне на клубном уровне 20-летний испанец принял участие в 29 матчах, в которых записал на свой счет 7 голов.

Видео гола Педри