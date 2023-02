Примера. Эспаньол - Реал Сосьедад 2:3. С третьей силой все понятно

"Реал Сосьедад" добыл очередную победу в сезоне - уже 13-ю в 20 турах Ла Лиги!

"Эспаньол" сегодня начал играть только при счете 0:3. До этого его не было на поле, и будь Серлот с Оярсабалем точнее, баски могли убивать интригу за 30-35 минут.

Все растянулось во времени сугубо из-за расточительности "Сосьедада". Первый гол пришлось ждать 23 минуты - именно тогда Кубо удался шикарный удар с лету в ближний угол.

В начале второго тайма попытка "Попугаев" поатаковать позиционно завершилась быстрой ответкой басков - Оярсабаль идеально прострелил на Серлота, и это 0:2.

2 - Takefusa Kubo has become the second Japanese player to score 10 goals in LaLiga history (112 games), after Takeshi Inui (16 goals in 166 games). Legacy. pic.twitter.com/sB7ukdUlZN