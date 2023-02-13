Примера. Эспаньол - Реал Сосьедад 2:3. С третьей силой все понятно

"Реал Сосьедад" добыл очередную победу в сезоне - уже 13-ю в 20 турах Ла Лиги!

"Эспаньол" сегодня начал играть только при счете 0:3. До этого его не было на поле, и будь Серлот с Оярсабалем точнее, баски могли убивать интригу за 30-35 минут.

Все растянулось во времени сугубо из-за расточительности "Сосьедада". Первый гол пришлось ждать 23 минуты - именно тогда Кубо удался шикарный удар с лету в ближний угол.

В начале второго тайма попытка "Попугаев" поатаковать позиционно завершилась быстрой ответкой басков - Оярсабаль идеально прострелил на Серлота, и это 0:2.

2 - Takefusa Kubo has become the second Japanese player to score 10 goals in LaLiga history (112 games), after Takeshi Inui (16 goals in 166 games). Legacy. pic.twitter.com/sB7ukdUlZN — OptaJose (@OptaJose) February 13, 2023

Третий гол за "Сосьедад" забил защитник "Эспаньола" Кабрера - он неудачно вынес мяч после подачи неугомонного Кубо.

На этом баски окончательно остановились, что вкупе с заменами едва их не погубило. "Эспаньол" поверил в себя после удачного штрафного, завершившегося ударом Дардера с пары метров. Гол Оливана на 87-й минуте уже напомнил "Попугаев" в их лучшие дни. Тем не менее, это был финал - больше креатива от хозяев мы не увидели.

В таблице "Реал Сосьедад" благодаря победе еще укрепился на 3-й строчке с 42 очками. От Мадрида команда Иманола Альгуасиля отстает лишь на три балла, но у "Сливочных" есть игра в запасе.

Касательно "Эспаньола", то у него своя борьба - 21 очко, 17-е место и всего балл отрыва от зоны вылета.

21-й тур Примеры. Барселона. "Корнелья-Эль-Прат"

"Эспаньол" - "Реал Сосьедад" - 2:3

Голы: Дардер, 74, Оливан, 87 - Кубо, 23, Серлот, 51, Кабрера, 63 (автогол)

"Эспаньол": Альваро Фернандес - Хиль (Рубен Санчес, 46), Калеро (Серхи Гомес, 44), Кабрера, Оливан - Видаль (Ласо, 69), Дардер, Винисиус Соуза (Грагера, 90), Меламед (Денис Суарес, 46) - Пуадо, Брейтуэйт

"Реал Сосьедад": Ремиро - Барренечеа (Сола, 81), Субельдия, Ле Норманн, Рико - Субименди - Кубо, Браис Мендес (Мерино, 71), Ильярраменди (Марин, 81) - Серлот (Карлос Фернандес, 81), Оярсабаль (Наварро, 71)

Предупреждения: Хиль, 18, Брейтуэйт, 57, Кабрера, 80

Удаление: Кабрера, 90+3