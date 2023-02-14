Анчелотти: Бразильцы в Реале шутят о назначении в сборную

Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти в очередной раз прокомментировал слухи о назначении в сборную Бразилии. Итальянский менеджер рассказал, что бразильцы в команде шутят над этим.

"Они шутят на этот счет. Они посмеиваются, но эту тему мы не обсуждали. Мы друзья, они отпускают шутки, но в действительности ситуация не такая – у меня контракт с "Реалом" до 2024 года", – сказал Анчелотти.

Напомним, что после Мундиаля появились слухи о назначении Карло в сборную Бразилии. Глава Федерации футбола Бразилии и Флорентино Перес дожны были провести переговоры по менеджеру в феврале.

После менеджер опроверг наличие переговоров, хотя сообщалось, что Карло дал свое согласие на работу в национальной команде.