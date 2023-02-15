Барселона три года платила бывшему вице-президенту судейского комитета Испании

" Барселона " платила деньги бывшему вице-президенту Технического комитета судей Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Хосе Марии Энрикесу Негрейре, сообщает Marca со ссылкой на передачу Qué t'hi jugues в эфире канала SER Catalunya.

Отмечается, что согласно расследованию прокуратуры Сьюдад-Кондаля, в период с 2016 по 2018 год "Барса" выплатила € 1,4 млн компании DASNIL 95, принадлежащей бывшему руководителю комитета судей. Согласно сообщению, "Барселона" заплатила € 532 тыс. в 2016 году, € 541 тыс. в 2017 году и € 318 тыс. в 2018 году.

Энрикес Негрейра и его сын уже дали показания в прокуратуре. Бывший вице-президент Технического комитета судей заверил, что никогда не помогал "Барселоне" улучшать отношение судей к команде и что эти платежи, по которым он не предоставил счета, были связаны с консультационной работой, заключавшейся в разъяснении игрокам того, как они должны вести себя во время встреч с судьями. Он также дал им рекомендации о том, что они могут или не могут делать в зависимости от того, кто является рефери, судящим матч.

При этом заявляется, что Негрейра "не предоставил никаких документов, подтверждающих, что он оказывал "Барселоне" услуги". Испанец занимал пост вице-президента Технического судейского комитета RFEF с 1994 по 2018 год.