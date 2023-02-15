Барселона выступила с заявлением по поводу платежей бывшему функционеру судейского комитета Испании

Каталонская "Барселона" выступила с заявлением на фоне подозрений в покупке судей. Ранее в СМИ появилась информация о том, что сине-гранатовые перечисляли немаленькие суммы денег вице-президенту судейского корпуса Федерации футбола Испании.

"Учитывая информацию, которая появилась сегодня в СМИ, ФК "Барселона", зная о расследовании прокуратуры в отношении платежей, произведённых внешним компаниям, хочет прояснить:

1. "Барселона" в прошлом пользовалась услугами внешнего технического консультанта, который предоставлял в видеоформате технические отчёты, касающиеся молодых испанских игроков, для технического секретариата клуба.

2. Кроме того, отношения с внешним провайдером были расширены за счёт технических отчётов, связанных с профессиональным судейством, чтобы дополнить информацию, необходимую тренерскому штабу первой и резервной команд. Это является обычной практикой в профессиональных футбольных клубах.

3. На данный момент этот вид аутсорсинговых услуг предоставляет специалист, прикреплённый к футбольному отделу нашего клуба.

4. ФК "Барселона" сожалеет, что эта информация появилась именно в разгар нынешнего сезона.

5. ФК "Барселона" подаст в суд на любого, кто портит имидж клуба возможными инсинуациями против репутации организации, которые могут возникнуть в результате распространённой информации", — сказано в заявлении на официальном сайте сине-гранатовых.