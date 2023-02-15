Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Лунин выйдет в основе Реала на матч против Эльче
Одиннадцатый поединок украинца в сезоне
Twitter Madrid Xtra
Мадридский "Реал" объявил стартовый состав на матч 21-го тура чемпионата Испании против "Эльче". Место в воротах займет украинец Андрей Лунин.
Для него это будет одиннадцатый матч в сезоне за "Реал" во всех турнирах. Ранее он играл в Примере, Кубке Испании, Лиге чемпионов и на Клубном чемпионате мира.
????✅ ¡Nuestro ???????? inicial ???? @elchecf! #RealMadridElche | @UnicajaBanco pic.twitter.com/mrYfSDteht— Real Madrid C.F. (@realmadrid) February 15, 2023
Добавим, что на данный момент Лунин подменяет травмированного основного вратаря "Реала" Тибо Куртуа.
Матч "Реал" - "Эльче" начнется в 22:00. На UA-Футболе будет доступна текстовая онлайн-трансляция >>>
Популярное сейчас
- Арсенал - Манчестер Сити. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 15.02.2023
- Правила касаются всех. Минай выселили из турецкой гостиницы после Шинника
- Сгорел на работе. ВИДЕО, как 72-я бригада имени Черных Запорожцев уничтожила ТОС Солнцепек
- Лунин не выполнил ни одного сейва в финале КЧМ и получил худшую оценку среди всех
- Красотка дня. Невероятная жена украинского форварда Брюгге Романа Яремчука. ФОТО
- Красотка дня. Очаровательная девушка товарища Забарного по линии обороны Борнмута. ФОТО