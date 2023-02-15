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Лунин выйдет в основе Реала на матч против Эльче

Испания
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Одиннадцатый поединок украинца в сезоне

Лунин выйдет в основе Реала на матч против Эльче

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UA-Футбол
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Мадридский "Реал" объявил стартовый состав на матч 21-го тура чемпионата Испании против "Эльче". Место в воротах займет украинец Андрей Лунин.

Для него это будет одиннадцатый матч в сезоне за "Реал" во всех турнирах. Ранее он играл в Примере, Кубке Испании, Лиге чемпионов и на Клубном чемпионате мира.

Добавим, что на данный момент Лунин подменяет травмированного основного вратаря "Реала" Тибо Куртуа.

Матч "Реал" - "Эльче" начнется в 22:00. На UA-Футболе будет доступна текстовая онлайн-трансляция >>>

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В статье: Реал (Мадрид) Андрей Лунин
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