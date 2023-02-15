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Дани Себальос лучший ассистент среди футболистов Ла Лиги в 2023-м году

Испания
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По-новому раскрылся в этом сезоне

Дани Себальос лучший ассистент среди футболистов Ла Лиги в 2023-м году

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Дани Себальос – лучший ассистент среди игроков Ла Лиги в 2023-м году. 26-летний испанец отдал 5 голевых передач с начала января во всех турнирах.

Себальос дважды ассистировал против "Аль-Хиляля" (5:3) и "Аль-Ахли" (4:1) на Клубном чемпионате мира, а также с "Атлетико" (3:1), "Вильярреалом" (3:2) и "Касереньйо" (1:0) в Кубке Испании.

Себальос стал регулярно выходить в составе "Реала" после нового года. До этого испанец лечился от травм, а ещё раньше был игроком замены.

Всего в сезоне Дани провел за "Реал" 23 матча, забил 1 гол и отдал 6 голевых передач.

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В статье: Реал (Мадрид) Дани Себальос
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