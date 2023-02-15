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Дани Себальос лучший ассистент среди футболистов Ла Лиги в 2023-м году
По-новому раскрылся в этом сезоне
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Дани Себальос – лучший ассистент среди игроков Ла Лиги в 2023-м году. 26-летний испанец отдал 5 голевых передач с начала января во всех турнирах.
Себальос дважды ассистировал против "Аль-Хиляля" (5:3) и "Аль-Ахли" (4:1) на Клубном чемпионате мира, а также с "Атлетико" (3:1), "Вильярреалом" (3:2) и "Касереньйо" (1:0) в Кубке Испании.
Себальос стал регулярно выходить в составе "Реала" после нового года. До этого испанец лечился от травм, а ещё раньше был игроком замены.
Всего в сезоне Дани провел за "Реал" 23 матча, забил 1 гол и отдал 6 голевых передач.
5 - Dani Ceballos (@realmadriden) has provided more assists than any other LaLiga player in 2023 across all competitions (five in 604 minutes played). Start. pic.twitter.com/ubnWk27JW6— OptaJose (@OptaJose) February 15, 2023
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