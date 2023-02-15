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Барселону могут исключить из Ла Лиги, если платежи экс-главе судейского комитета признают коррупцией
У клуба могут быть серьезные проблемы
Фото: twitter.com/FCBarcelona
"Барселоне" грозит снятие очков, исключение из Ла Лиги или крупный штраф, если выплаты вице-президенту судейского комитета Хосе Марии Энрикесу Негрейре признают коррупцией. Наказание точно будет серьезным.
Сегодня стало известно, что "Барселона" заплатила экс-главе судейского комитета в общей сложности 1,4 миллиона евро с 2016-го по 2018-й. В прокуратуре он заявил, что за эти деньги давал консультацию игрокам "Барсы" по поводу работы рефери и поведения во время матчей.
Негрейра утверждает, что он не помогал "Барселоне" улучшить отношение к ней судейства.
Отметим, что "Барселона" пока официально ни в чем не обвиняется. У клуба также будет возможность оспорить любые обвинения.
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