Барселону могут исключить из Ла Лиги, если платежи экс-главе судейского комитета признают коррупцией

"Барселоне" грозит снятие очков, исключение из Ла Лиги или крупный штраф, если выплаты вице-президенту судейского комитета Хосе Марии Энрикесу Негрейре признают коррупцией. Наказание точно будет серьезным.

Сегодня стало известно, что "Барселона" заплатила экс-главе судейского комитета в общей сложности 1,4 миллиона евро с 2016-го по 2018-й. В прокуратуре он заявил, что за эти деньги давал консультацию игрокам "Барсы" по поводу работы рефери и поведения во время матчей.

Негрейра утверждает, что он не помогал "Барселоне" улучшить отношение к ней судейства.

Отметим, что "Барселона" пока официально ни в чем не обвиняется. У клуба также будет возможность оспорить любые обвинения.