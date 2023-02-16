Лапорта о деле с выплатами экс-главе судейского комитета: Спортивные санкции невозможны, срок давности истек

Президент "Барселоны" Жоан Лапорта прокомментировал дело о выплатах экс-главе судейского комитета Энрикесу Негрейре. Он заявил, что клуб возможно наказать только в сфере уголовной юрисдикции.

Напомним, что недавно стало известно, что "Барселона" за три года выплатила 1,95 миллионов евро компании принадлежащей Негрейре. Позже клуб заявил, что оплачивал услуги специалиста по консультированию молодых игроков. Он якобы объяснял футболистам как вести себя с судьями и на поле.

"Следует уточнить, что спортивные дисциплинарные санкции невозможны, потому что прошло пять лет, а срок давности истекает спустя три года. На спортивном уровне сделать что-либо невозможно. Другое дело – в сфере уголовной юрисдикции. Прокуратура расследует факты и определит, имела ли место коррупция в спортивной сфере.

Посмотрим, чем закончится расследование, со стороны Ла Лиги нам остается уважать его результаты. Если прокуратура решит подать иск на "Барсу", нам придется выступить с частным обвинением. В ином случае дело будет закрыто. Такова позиция Ла Лиги.

Мы намерены потребовать от членов Арбитражного комитета профессиональным образом сообщить, вмешивался ли Энрикес Негрейра каким-то образом в процесс назначения судей.

С точки зрения этики, подобные вещи в профессиональном футболе недопустимы", – сказал президент Ла Лиги.

"Барселона" в период с 2016-го по 2018-й год, когда компании Негрейры выплачивались деньги, выиграла два чемпионства.