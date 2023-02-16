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Реал летом выкупит своего воспитанника у Райо Вальекано
Контракт на 5 лет
Фото: twitter.com/Frangarcia_11 / Автор: неизвестен
"Реал" заплатит 5 миллионов евро за выкуп воспитанника Франа Гарсии из "Райо Вальекано", сообщает Фабрицио Романо. 23-летний испанец присоединится к "Мадриду" летом и подпишет контракт на 5 лет.
Фран является воспитанником академии "Реала". Летом 2021-го он ушел в "Райо" из "Кастильи" за 2 миллиона евро.
Сообщается, что всего "Реал" заплатит 10 миллионов евро, но так как в сделку о переходе в "Райо" в 2021-м году был включен пункт о прибыли в 50 процентов от перепродажи, "Мадрид" отдаст всего 5 миллионов евро.
Фран провел в этом сезоне за "Райо" 23 матча и отдал 2 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает крайнего фуллбека в 8 миллионов евро.
Fran García will return to Real Madrid in the summer, as expected ⚪️???????????? #RealMadrid— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 16, 2023
Documents ready between Real & Rayo Vallecano, Real will trigger the buy back clause for €10m but only to pay €5m as 50% sell-on clause was included.
Fran García will sign a five-year deal. pic.twitter.com/1qwqfqR7Pt
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