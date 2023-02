Реал летом выкупит своего воспитанника у Райо Вальекано

"Реал" заплатит 5 миллионов евро за выкуп воспитанника Франа Гарсии из "Райо Вальекано", сообщает Фабрицио Романо. 23-летний испанец присоединится к "Мадриду" летом и подпишет контракт на 5 лет.

Фран является воспитанником академии "Реала". Летом 2021-го он ушел в "Райо" из "Кастильи" за 2 миллиона евро.

Сообщается, что всего "Реал" заплатит 10 миллионов евро, но так как в сделку о переходе в "Райо" в 2021-м году был включен пункт о прибыли в 50 процентов от перепродажи, "Мадрид" отдаст всего 5 миллионов евро.

Фран провел в этом сезоне за "Райо" 23 матча и отдал 2 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает крайнего фуллбека в 8 миллионов евро.

