Педри получил повреждение в матче с Манчестер Юнайтед. Дембеле и Бускетс тоже в лазарете

Педри не смог доиграть матч "Барселона" – "Манчестер Юнайтед" до конца. Испанец сел на газон и попросил замену на 41-ой минуте встречи.

Вместо Педри на поле появился Серхи Роберто.

Напомним, что у "Барселоны" ещё несколько недель будут восстанавливаться после травм основные Усман Дембеле и Серхио Бускетс.

Ранее сообщалось, что Бускетс скорее всего вернется к ответному матчу с "Манчестер Юнайтед" 23-го февраля.

Педри провел в этом сезоне 29 матчей и забил 7 голов. Портал Transfermarkt оценивает 20-летнего испанца в 100 миллионов евро.