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Педри получил повреждение в матче с Манчестер Юнайтед. Дембеле и Бускетс тоже в лазарете

Испания
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Серьезная потеря для "сине-гранатовых"

Педри получил повреждение в матче с Манчестер Юнайтед. Дембеле и Бускетс тоже в лазарете

Фото: Getty Images

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Педри не смог доиграть матч "Барселона" – "Манчестер Юнайтед" до конца. Испанец сел на газон и попросил замену на 41-ой минуте встречи.

Вместо Педри на поле появился Серхи Роберто.

Напомним, что у "Барселоны" ещё несколько недель будут восстанавливаться после травм основные Усман Дембеле и Серхио Бускетс.

Ранее сообщалось, что Бускетс скорее всего вернется к ответному матчу с "Манчестер Юнайтед" 23-го февраля.

Педри провел в этом сезоне 29 матчей и забил 7 голов. Портал Transfermarkt оценивает 20-летнего испанца в 100 миллионов евро.

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В статье: Барселона Манчестер Юнайтед Педри
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