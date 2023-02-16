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Педри получил повреждение в матче с Манчестер Юнайтед. Дембеле и Бускетс тоже в лазарете
Серьезная потеря для "сине-гранатовых"
Фото: Getty Images
Педри не смог доиграть матч "Барселона" – "Манчестер Юнайтед" до конца. Испанец сел на газон и попросил замену на 41-ой минуте встречи.
Вместо Педри на поле появился Серхи Роберто.
Напомним, что у "Барселоны" ещё несколько недель будут восстанавливаться после травм основные Усман Дембеле и Серхио Бускетс.
Ранее сообщалось, что Бускетс скорее всего вернется к ответному матчу с "Манчестер Юнайтед" 23-го февраля.
Педри провел в этом сезоне 29 матчей и забил 7 голов. Портал Transfermarkt оценивает 20-летнего испанца в 100 миллионов евро.
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