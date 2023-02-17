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Цыганков в старте. Жирона - Альмерия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Испании
Жирона - Альмерия: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 17.02.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол "
Фото: gironafc.cat
Для чемпионата Испании это рядовой матч. Для нейтральных болельщиков это игра, от которой вряд ли можно будет получить много удовольствия. Но для украинского болельщика поединок интересен наличием в составе "Жироны" Виктора Цыганкова. Впервые после переезда украинский вингер появится с первых минут в поединке Ла Лиги.
Смотрите матч "Жирона" – "Альмерия" прямо в этой новости. Сигнал предоставлен видеосервисом MEGOGO. Начало – 22:00.
"Жирона" 22:00 "Альмерия"
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