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Цыганков в старте. Жирона - Альмерия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Испании

Испания
(1 голосов)

Жирона - Альмерия: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 17.02.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол "

Цыганков в старте. Жирона - Альмерия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Испании

Фото: gironafc.cat

UA-Футбол
Новина українською

Для чемпионата Испании это рядовой матч. Для нейтральных болельщиков это игра, от которой вряд ли можно будет получить много удовольствия. Но для украинского болельщика поединок интересен наличием в составе "Жироны" Виктора Цыганкова. Впервые после переезда украинский вингер появится с первых минут в поединке Ла Лиги.

Смотрите матч "Жирона" – "Альмерия" прямо в этой новости. Сигнал предоставлен видеосервисом MEGOGO. Начало – 22:00.

"Жирона" 22:00 "Альмерия"

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В статье: Виктор Цыганков Жирона
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