Цыганков в старте. Жирона - Альмерия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Испании

Для чемпионата Испании это рядовой матч. Для нейтральных болельщиков это игра, от которой вряд ли можно будет получить много удовольствия. Но для украинского болельщика поединок интересен наличием в составе "Жироны" Виктора Цыганкова. Впервые после переезда украинский вингер появится с первых минут в поединке Ла Лиги.

Смотрите матч "Жирона" – "Альмерия" прямо в этой новости. Сигнал предоставлен видеосервисом MEGOGO. Начало – 22:00.