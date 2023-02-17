Примера. Жирона - Альмерия 6:2. Цыганков в основе - и сразу разгромная победа

"Жирона" и "Альмерия" на бумаге команды примерно одного класса, но сегодня гости будто забыли выйти на поле. Такое с ними порой случается.

Поразительная пассивность на флангах, застывание вместо опеки при подачах, отсутствие контригры - такими предстали южане до перерыва. "Жироне" оставалось только этим пользоваться, что она и делала.

Кастельянос открыл счет на 8-й минуте после навеса, а вскоре его удвоил, но гол отменили из-за минимального офсайда у Цыганкова в развитии атаки. Не беда! Спустя десять минут праздновал уже сам Виктор, которому идеально скинул мяч Родриго Рикельме.

Viktor Tsygankov. Primer partido como titular y la primera ovación en Montilivi. Jugadorazo que inevitablemente, la va a romper en este equipo porque es un crack.



↪️Gol

↪️Asistencia

↪️100% centros largos

↪️2/6 duelos ganados

↪️2 pases clave



Empieza el show???????? #GironaAlmería pic.twitter.com/rlv7ohwIiK — Jonay Amaro (@AmaroJonay) February 17, 2023

"Альмерия" в игру включаться даже не собиралась, так что Рикельме добавил к ассисту гол, воспользовавшись громадным коридором на фланге. Ну, а чтоб гостям мало не показалось, блеснул индивидуальным мастерством и наш Цыганков - его пас пяткой на пустые ворота для Эрнандеса был реально крутой.

Понятно, что у "Жироны" игра шла; понятно, что "Альмерия" выглядела плохо, но все равно надо констатировать - Виктор вливается в команду. Он пасует, на него пасуют, через его фланг идет игра и создаются голы - это сейчас самое важное. Молодец!

Ну, а касательно второго тайма, то кому он нужен после 4:0 в первом? Вроде, и забили команды еще по два мяча, но все это чисто для собирателей статистики. Игра была сделана раньше.

В таблице победа укрепила "Жирону" на 11-м месте с 27 очками. У "Альмерии" - 22 балла, 15-е место и реальная перспектива закончить тур в зоне вылета.

22-й тур Примеры. Жирона. "Монтиливи"

"Жирона" - "Альмерия" - 6:2

Голы: Кастельянос, 8, Цыганков, 34, Рикельме, 36, Хави Эрнандес, 43, Мартин, 77, Стуани, 79 - Рамазани, 66, Туре, 81

"Жирона": Гассанига - Арнау, Буэно, Хуанпе, Хави Эрнандес (Кальенс, 83) - Цыганков (Вилья, 65), Алейш Гарсия, Ромеу, Рикельме (Мартин, 76) - Борха Гарсия (Артеро, 83), Кастельянос (Стуани, 76)

"Альмерия": Фернандо Мартинес - Мендес (Рамазани, 46), Родриго Эли, Бабич, Акиеме (Сентельес, 80) - Робертоне, де ла Хос, Саму Кошта (Чуми, 46) - Баптистао (Пучмаль, 46), Суарес, Эмбарба (Туре, 46)

Предупреждения: Борха Гарсия, 59 - Суарес, 90