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Барселона официально сообщила о трансфере защитника

Испания
(1 голосов)

21-летний игрок сначала будет выступать в дубле

Барселона официально сообщила о трансфере защитника

Автор: Сара Гордон / Офіційний сайт Барселони

Новина українською

Испанская "Барселона" на своем официальном сайте сообщила о трансфере правого защитника Хулиана Араухо из "Лос Анджелес Гелекси". Каталонцы заплатили за трансфер четыре миллиона евро, подписав контракт до лета 2026 года.

Клуб отмечает, что Араухо будет выступать в составе дублирующей команды. "Барселона Б" играет в третьем по силе дивизионе Испании, и в своей группе сейчас занимает седьмое место.

21-летний защитник на профессиональном клубном уровне провел 109 матчей, отличившись двумя голами и 14 ассистами. Также в его активе три поединка в составе сборной Мексики, однако на Чемпионат мира-2022 он не ехал.

Напомним, что ФИФА ранее отказывалась регистрировать трансфер игрока из-за опоздания "Барселоны" на 18 секунд.

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В статье: Барселона
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Комментарии (2)
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Campeón
18.02.2023 в 08:38
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0
-1
Darian Clark (Montreal - Quebec)
18.02.2023 в 09:11
ЛЕО МЕССИ - ЧЕМПИОН МИРА!!!
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