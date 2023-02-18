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Барселона официально сообщила о трансфере защитника
21-летний игрок сначала будет выступать в дубле
Автор: Сара Гордон / Офіційний сайт Барселони
Клуб отмечает, что Араухо будет выступать в составе дублирующей команды. "Барселона Б" играет в третьем по силе дивизионе Испании, и в своей группе сейчас занимает седьмое место.
21-летний защитник на профессиональном клубном уровне провел 109 матчей, отличившись двумя голами и 14 ассистами. Также в его активе три поединка в составе сборной Мексики, однако на Чемпионат мира-2022 он не ехал.
Напомним, что ФИФА ранее отказывалась регистрировать трансфер игрока из-за опоздания "Барселоны" на 18 секунд.
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