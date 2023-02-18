Барселона официально сообщила о трансфере защитника

Испанская "Барселона" на своем официальном сайте сообщила о трансфере правого защитника Хулиана Араухо из "Лос Анджелес Гелекси". Каталонцы заплатили за трансфер четыре миллиона евро, подписав контракт до лета 2026 года.

Клуб отмечает, что Араухо будет выступать в составе дублирующей команды. "Барселона Б" играет в третьем по силе дивизионе Испании, и в своей группе сейчас занимает седьмое место.

21-летний защитник на профессиональном клубном уровне провел 109 матчей, отличившись двумя голами и 14 ассистами. Также в его активе три поединка в составе сборной Мексики, однако на Чемпионат мира-2022 он не ехал.

Напомним, что ФИФА ранее отказывалась регистрировать трансфер игрока из-за опоздания "Барселоны" на 18 секунд.