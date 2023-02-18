WhoScored и SofaScore высоко оценили дебют Цыганкова в основе Жироны: оценки за матч с Альмерией

Вчера, 17 февраля, украинский полузащитник помог "Жироне" добыть убедительную победу над "Альмерией" в матче испанской Примере.

Выйдя на поле в стартовом составе, украинец сумел поразить ворота соперника и отдал голевой пас на партнера по команде Хави Эрнендеса.

Известный статистический портал WhoScored высоко оценил игру украинского полузащитника в матче, поставив Цыганкову" оценку 8,3. Лучшим игроком матча, по данным портала" стал футболист "Жироны" Родриго Рикельме – 8,9, на счету которого гол и ассист.

Еще один портал SofaScore оценил достойно оценил игру украинца, поставив 8,1. SofaScore высшую оценку поставил игроку "Жироны" Лукасу Робертоне, который сделал 2 результативные передачи – 8,9.