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WhoScored и SofaScore высоко оценили дебют Цыганкова в основе Жироны: оценки за матч с Альмерией
WhoScored поставил украинцу 8,3, SofaScore – 8,1
Фото: laliga.com / Автор невідомий
Вчера, 17 февраля, украинский полузащитник помог "Жироне" добыть убедительную победу над "Альмерией" в матче испанской Примере.
Выйдя на поле в стартовом составе, украинец сумел поразить ворота соперника и отдал голевой пас на партнера по команде Хави Эрнендеса.
Известный статистический портал WhoScored высоко оценил игру украинского полузащитника в матче, поставив Цыганкову" оценку 8,3. Лучшим игроком матча, по данным портала" стал футболист "Жироны" Родриго Рикельме – 8,9, на счету которого гол и ассист.
Еще один портал SofaScore оценил достойно оценил игру украинца, поставив 8,1. SofaScore высшую оценку поставил игроку "Жироны" Лукасу Робертоне, который сделал 2 результативные передачи – 8,9.
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