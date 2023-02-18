  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. WhoScored и SofaScore высоко оценили дебют Цыганкова в основе Жироны: оценки за матч с Альмерией
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

WhoScored и SofaScore высоко оценили дебют Цыганкова в основе Жироны: оценки за матч с Альмерией

Испания
Обновлено
(1 голосов)

WhoScored поставил украинцу 8,3, SofaScore – 8,1

WhoScored и SofaScore высоко оценили дебют Цыганкова в основе Жироны: оценки за матч с Альмерией

Фото: laliga.com / Автор невідомий

UA-Футбол
Новина українською

Вчера, 17 февраля, украинский полузащитник помог "Жироне" добыть убедительную победу над "Альмерией" в матче испанской Примере.

Выйдя на поле в стартовом составе, украинец сумел поразить ворота соперника и отдал голевой пас на партнера по команде Хави Эрнендеса.

Известный статистический портал WhoScored высоко оценил игру украинского полузащитника в матче, поставив Цыганкову" оценку 8,3. Лучшим игроком матча, по данным портала" стал футболист "Жироны" Родриго Рикельме – 8,9, на счету которого гол и ассист.

WhoScored и SofaScore высоко оценили дебют Цыганкова в основе Жироны: оценки за матч с Альмерией - изображение 1

Еще один портал SofaScore оценил достойно оценил игру украинца, поставив 8,1. SofaScore высшую оценку поставил игроку "Жироны" Лукасу Робертоне, который сделал 2 результативные передачи – 8,9.

WhoScored и SofaScore высоко оценили дебют Цыганкова в основе Жироны: оценки за матч с Альмерией - изображение 2

Вашему вниманию видео голов и обзор матча "Жирона" - "Альмерия", в котором Виктору Цыганкову удалось отличится результативными действиями.

По теме
yellow-arrow
Барселона официально сообщила о трансфере защитника
yellow-arrow
Осасуна - Реал Мадрид. Анонс и прогноз матча Примеры на 18.02.2023
yellow-arrow
Цыганков и забил, и отдал. Жирона - Альмерия 6:2. Видео голов и обзор матча
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Виктор Цыганков Жирона
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде