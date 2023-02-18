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Цыганков - о матче против Альмерии: Фантастическая командная работа
Украинец сумел забить в ворота Альмерии
фото - ФК Жирона
Вчера, 17 февраля, украинский полузащитник помог "Жироне" добыть убедительную победу над "Альмерией" в матче испанской Примере.
Выйдя на поле в стартовом составе, украинец сумел поразить ворота соперника и отдал голевой пас на партнера по команде Хави Эрнендеса.
Виктор Цыганков прокомментировал победный матч, поблагодарив партнеров по команде и отметив болельщиков:
"Фантастическая командная работа и невероятная поддержка от "Монтиливи". Только вперед, "Жирона", - написал Цыганков на своей странице в Instagram.
Вашему вниманию видео голов и обзор матча "Жирона" - "Альмерия", в котором Виктору Цыганкову удалось отличится результативными действиями.
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