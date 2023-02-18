Симеоне не покинет Атлетико до завершения контракта

Мадридский "Атлетико" не собирается прекращать сотрудничество с многолетним главным тренером клуба Диего Симеоне ни сейчас, ни после завершения сезона 2022-23.

52-летний наставник доработает полностью свой контракт, который завершается в конце следующего сезона - летом 2024. О дальнейшем будущем Симеоне пока не сообщается.

Ранее появлялась информация о том, что новым главным тренером "Атлетико" может стать Марселино Гарсия Торраль.