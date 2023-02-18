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Симеоне не покинет Атлетико до завершения контракта

Испания
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Коуч доработает до завершения соглашения

Симеоне не покинет Атлетико до завершения контракта

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Мадридский "Атлетико" не собирается прекращать сотрудничество с многолетним главным тренером клуба Диего Симеоне ни сейчас, ни после завершения сезона 2022-23.

52-летний наставник доработает полностью свой контракт, который завершается в конце следующего сезона - летом 2024. О дальнейшем будущем Симеоне пока не сообщается.

Ранее появлялась информация о том, что новым главным тренером "Атлетико" может стать Марселино Гарсия Торраль.

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В статье: Атлетико (Мадрид) Диего Симеоне Ла Лига
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Источник:
Marca

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