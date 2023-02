Примера. Ла Реал запомнился автоголом, Вильярреал - лещом, а Бетис выручила классная атака

Мини-кризис у "Реала Сосьедад", а вот у "Сельты" наоборот результаты налаживаются.

Касательно игры, то она хоть и проходила с преимуществом хозяев, но в избиение не превращалась ни на секунду.

Первый тайм был скучноватым. Оярсабаль открыл счет идеальным ударом в контратаке; Аспас в ответ попал в штангу после плохого выхода Ремиро. На этом все.

Горячее пошло после перерыва, когда "Сельта" побежала отыгрываться. Оярсабаль и Кубо в идеальных контратаках обязаны были ее наказывать, но промахнулись. Впрочем, и у "Кельтов" идеальный выход на ворота запорол Сеферович.

6 - Real Sociedad’s Mikel Oyarzabal has scored six goals in 13 games against Celta de Vigo in LaLiga, his highest tally against a single opponent in the competition. Favourite. pic.twitter.com/kBFTy3Jkcs