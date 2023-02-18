Примера. Ла Реал запомнился автоголом, Вильярреал - лещом, а Бетис выручила классная атака

Мини-кризис у "Реала Сосьедад", а вот у "Сельты" наоборот результаты налаживаются.

Касательно игры, то она хоть и проходила с преимуществом хозяев, но в избиение не превращалась ни на секунду.

Первый тайм был скучноватым. Оярсабаль открыл счет идеальным ударом в контратаке; Аспас в ответ попал в штангу после плохого выхода Ремиро. На этом все.

Горячее пошло после перерыва, когда "Сельта" побежала отыгрываться. Оярсабаль и Кубо в идеальных контратаках обязаны были ее наказывать, но промахнулись. Впрочем, и у "Кельтов" идеальный выход на ворота запорол Сеферович.

6 - Real Sociedad’s Mikel Oyarzabal has scored six goals in 13 games against Celta de Vigo in LaLiga, his highest tally against a single opponent in the competition. Favourite. pic.twitter.com/kBFTy3Jkcs — OptaJose (@OptaJose) February 18, 2023

Идиотское удалении Тапии за длинный язык, казалось бы, убило интригу. "Ла Реал" начал добивать соперника, но Кубо продолжал мазать, а тогда пришла последняя минута, когда Ле Норманн полетел перехватывать фланговый прострел…

Короче, закончилось все для его команды плохо, и теперь "Сосьедад" опережает "Атлетико" лишь на 5 очков, сыграв на матч больше. Касательно "Сельты", то она 13-я с 24 очками.

22-й тур Примеры. Сан-Себастьян. "Аноэта"

"Реал Сосьедад" - "Сельта" - 1:1

Голы: Оярсабаль, 5 - Ле Норманн, 90+3 (автогол)

"Реал Сосьедад": Ремиро - Барренечеа (Сола, 89), Субельдия, Ле Норманн, Рико - Субименди - Кубо (Марин, 83), Браис Мендес (Наварро, 83), Ильярраменди (Мерино, 63) - Серлот (Карлос Фернандес, 89), Оярсабаль

"Сельта": Вильяр - Мингеса, Айду, Нуньес, Галан - Карлес Перес (Серви, 83), Вейга, Бельтран (Тапиа, 68), де ла Торре (Оскар, 68) - Аспас, Странд Ларсен (Сеферович, 46)

Предупреждения: Субименди, 46, Серлот, 59, Барренечеа, 62 - Карлес Перес, 55, Нуньес, 59, Тапиа, 74, Сеферович, 90+1

Удаление: Тапиа, 75

У "Бетиса" по-прежнему нет обороны, но с выздоровлением Фекира, Каналеса и Хуанми это уже не так критично.

По делу победила команда Мануэля Пеллегрини. Уже на 2-й минуте Каналес изумительным пасом низом через все поле вывел на ворота Хуанми, который легко переиграл вратаря.

"Вальядолид" ответил на это голом в контратаке от арендованного канадца Ларина, который продолжает забивать в каждом матче, чем делает себе такое резюме, что его захотят купить "Реал" с "Атлетико".

Впрочем, сегодня даже он не смог спасти своих. "Бетис" был просто лучше. Айосе Перес в проходе заработал пенальти, а Каналес его реализовал - 2:1.

#DATO La IMPORTANCIA de @SergioCanales. Los últimos 4 goles del @RealBetis en La Liga:



Gol de Canales vs Almería

Asistencia de Canales a Guardado vs Almería

Asistencia de Canales a Juanmi vs Valladolid

Gol de Canales vs Valladolid pic.twitter.com/6e5f2hmTxF — Fran Martínez (@LaLigaenDirecto) February 18, 2023

После перерыва у гостей запомнился выстрел Мончу в штангу со штрафного, но "Бетис" все равно наиграл на большее. И удар Луиса Энрике в угол, и проход с ударом Фекира, и добивание Хуанми в штангу - все заставляло фанатов хвататься за голову.

Для таблицы, впрочем, 2:1 или 4:1 - все едино. Там севильцы сейчас 5-е с 37 очками; до зоны ЛЧ - всего один балл. Касательно "Вальядолида", то он набрал 24 балла и идет 14-м.

22-й тур Примеры. Севилья. "Бенито Вильямарин"

"Бетис" - "Вальядолид" - 2:1

Голы: Хуанми, 2, Каналес, 45+4 (с пенальти) - Ларин, 30

"Бетис": Браво - Сабали, Луис Фелипе, Виктор Руис, Абнер (Луис Энрике, 46) - Гвидо Родригес (Эдгар Гонсалес, 90), Карвалью - Каналес (Миранда, 46), Фекир, Хуанми (Хоакин, 81) - Айосе Перес (Виллиан Жозе, 81)

"Вальядолид": Масип (Асевес, 78) - Луис Перес, Онгла, Хави Санчес (Агуадо, 46), Оласа - Мончу, Кике Перес (Иван Санчес, 71) - Плата, Плано (Серхио Леон, 81), Мачис (Эль-Ямик, 46) - Ларин

Предупреждения: Абнер, 12, Гвидо Родригес, 77, Эдгар Гонсалес, 90 - Хави Санчес, 5, Мончу, 55, Агуадо, 55, Луис Перес, 79, Онгла, 89

"Мальорка" умеет играть дома, в чем убедился не так давно "Реал", но сегодня островитяне должны благодарить прежде всего Ману Тригейроса.

Опытный хавбек "Вильярреала" в ответ на тактический фол в центре поля просто дал сопернику леща - ну куда это годится? Поступок любителя!

В меньшинстве "Подводникам" стало слишком сложно. Плотность между линиями пропала, туда постоянно врывались то Кадевере, то Ли Кан Ин, то огромный Мурики, а того как остановить? Даже сфолить непросто!

В первом тайме, пока сил хватало, "Вильярреал" еще кое-как держался. Мурики сделал гол для Кадевере, а Дани Родригес показал, как умеет бить головой, но и "Подводники" ответили результативным выходом на ворота от Эль Команданте Моралеса.

Еще лучше стало, когда Чуквезе сравнял счет на старте второй половины после тонкой игры Пино. Впрочем, дальше "Субмарина" выдохлась, и итоговые 2:4 для нее еще не самый худший исход.

????Vedat Muriqi está intratable.



????Lleva 9 goles y 2 asistencias esta temporada en LaLiga.



⚽️Es el máximo goleador del Mallorca en la competencia. #RealSociedadCelta #Mallorca #LaLigaNaESPN #LaLigaSantander #LaligaDAZN pic.twitter.com/Xv7yYqp4oh — Toca y Pasa (@TocayPasaFC) February 18, 2023

У "Мальорки" отмечаем фееричные промахи Ли Кан Ина, первый дубль в элите 34-летнего Дани Родригеса, а еще 9-й гол в Ла Лиге Ведата Мурики - он, как и Кайл Ларин, явно метит на повышение.

В таблице "Киноварь" и "Вильярреал" теперь имеют по 31 очку и устроились в самом центре таблицы. Для "Мальорки" такое положение - успех, для "Субмарины" - повод второй раз в сезоне сменить тренера. Кике Сетьен не справляется.

22-й тур Примеры. Пальма. "Сон Моиш"

"Мальорка" - "Вильярреал" - 4:2

Голы: Кадевере, 20, Дани Родригес, 45, 56, Мурики, 63 - Моралес, 43, Чуквезе, 50

"Мальорка": Райкович - Маффео, Гонсалес, Раильо, Копете (Настасич, 78), Хауме Коста - Кадевере (Анхель, 78), Дани Родригес (Батталья, 74), де Галларета, Ли Кан Ин (Гренье, 81) - Мурики (Абдон, 81)

"Вильярреал": Рейна - Фойт, Альбиоль, Пау Торрес, Мохика - Парехо - Чуквезе (Баэна, 67), Капу (Терратс, 89), Тригейрос, Пино (Хассан, 67) - Моралес (Ниньо, 89)

Предупреждения: Дани Родригес, 21, Раильо, 37, Хауме Коста, 69, Копете, 72, Настасич, 89

Удаление: Тригейрос, 21