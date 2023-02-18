Примера. Осасуна - Реал Мадрид 0:2. Задачу со скрипом, но выполнили

Ожидаемо сложный выезд на "Эль Садар" обернулся для "Реала" выстраданной победой. Скажите честно, вы ведь именно этого ждали?

"Осасуна" - не какие-то арабы. Памплонцы со старта взяли высокий темп, старались ни в чем не уступать. Ну, и голкипер, конечно, красных выручал часто.

Уже на старте команды обменялись моментами. Винисиус вырвался на ворота после ошибки Монкайолы, но Эррера отбил. Хозяева же придумали идеальный навес на Торро, но у того с головы снял мяч… Будимир.

Потом шансов долго не было, зато была борьба. Вини обыгрывал и провоцировал, трибуны негодовали - работы у арбитра хватало.

3 - @realmadriden have made only three shot attempts against @osasuna_en in first half, their lowest record in first 45 minutes in a single game in @LaLigaEN this season. Brake. pic.twitter.com/OhHw7qHMvo — OptaJose (@OptaJose) February 18, 2023

Беседа с Анчелотти в перерыве помогла "Реалу" прийти в чувство - снова пошли моменты. Родриго пробил чуть неточно, Винисиус дважды вывалился на ворота, но в первом случае зафиксировали офсайд, а во втором за защитой идеально подчистил Эррера. А потом еще в ответной акции Мой Гомес зарядил в штангу - и дело всерьез запахло потерей очков.

"Осасуну" подвела короткая лавка. Как только основа подустала, Мадриду задышалось легче. Очередной выход Винисиуса Эррера опять отразил, а вот с ударом Вальверде в упор совладать не имел никаких шансов. 12-й гол для уругвайца во всех турнирах!

Уже в добавленное время Асенсио удвоил счет в контратаке, но общее впечатление это не поменяло - победа "Реала" тяжелая. Очевидно, что для успеха с "Ливерпулем" во вторник надо сыграть лучше. В этом должны помочь Бензема и Кроос, чье возвращение ожидается на днях, но и Модричу, и Родриго, и Себальосу есть куда прибавлять.

12 - @fedeevalverde ???????? has scored 12 goals with in all competitions this season, the second best record for a @realmadriden's midfielder in the last decade (James Rodríguez - 17 in 2014/15). Finisher. pic.twitter.com/SEt55fcr1z — OptaJose (@OptaJose) February 18, 2023

Ну, а касательно Ла Лиги, то здесь "Реал" как минимум на сутки сократил отставание от "Барсы" до 5 очков - теперь у него 51 балл. У "Осасуны" - 30 очков и 10-е место.

22-й тур Примеры. Памплона. "Эль Садар"

"Осасуна" - "Реал Мадрид" - 0:2

Гол: Вальверде, 78, Асенсио, 90+2

"Осасуна": Эррера - Монкайола, Унаи Гарсия, Давид Гарсия, Ману Санчес - Мой Гомес, Торро (Кике, 85) - Рубен Гарсия (Диего Морено, 63), Брашанац (Орос, 72), Абде (Барха, 85) - Будимир

"Реал": Куртуа - Начо, Милитао, Рюдигер, Алаба - Модрич, Камавинга, Себальос (Асенсио, 66) - Вальверде, Родриго (Альваро, 88), Винисиус

Предупреждения: Торро, 5, Монкайола, 45+1, Мой Гомес, 45+2 - Винисиус, 45+2, Начо, 84