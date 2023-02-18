Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Примера. Осасуна - Реал Мадрид 0:2. Задачу со скрипом, но выполнили
Чемпиону пришлось попотеть
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: David S. Bustamante/Soccrates
Ожидаемо сложный выезд на "Эль Садар" обернулся для "Реала" выстраданной победой. Скажите честно, вы ведь именно этого ждали?
"Осасуна" - не какие-то арабы. Памплонцы со старта взяли высокий темп, старались ни в чем не уступать. Ну, и голкипер, конечно, красных выручал часто.
Уже на старте команды обменялись моментами. Винисиус вырвался на ворота после ошибки Монкайолы, но Эррера отбил. Хозяева же придумали идеальный навес на Торро, но у того с головы снял мяч… Будимир.
Потом шансов долго не было, зато была борьба. Вини обыгрывал и провоцировал, трибуны негодовали - работы у арбитра хватало.
3 - @realmadriden have made only three shot attempts against @osasuna_en in first half, their lowest record in first 45 minutes in a single game in @LaLigaEN this season. Brake. pic.twitter.com/OhHw7qHMvo— OptaJose (@OptaJose) February 18, 2023
Беседа с Анчелотти в перерыве помогла "Реалу" прийти в чувство - снова пошли моменты. Родриго пробил чуть неточно, Винисиус дважды вывалился на ворота, но в первом случае зафиксировали офсайд, а во втором за защитой идеально подчистил Эррера. А потом еще в ответной акции Мой Гомес зарядил в штангу - и дело всерьез запахло потерей очков.
"Осасуну" подвела короткая лавка. Как только основа подустала, Мадриду задышалось легче. Очередной выход Винисиуса Эррера опять отразил, а вот с ударом Вальверде в упор совладать не имел никаких шансов. 12-й гол для уругвайца во всех турнирах!
Уже в добавленное время Асенсио удвоил счет в контратаке, но общее впечатление это не поменяло - победа "Реала" тяжелая. Очевидно, что для успеха с "Ливерпулем" во вторник надо сыграть лучше. В этом должны помочь Бензема и Кроос, чье возвращение ожидается на днях, но и Модричу, и Родриго, и Себальосу есть куда прибавлять.
12 - @fedeevalverde ???????? has scored 12 goals with in all competitions this season, the second best record for a @realmadriden's midfielder in the last decade (James Rodríguez - 17 in 2014/15). Finisher. pic.twitter.com/SEt55fcr1z— OptaJose (@OptaJose) February 18, 2023
Ну, а касательно Ла Лиги, то здесь "Реал" как минимум на сутки сократил отставание от "Барсы" до 5 очков - теперь у него 51 балл. У "Осасуны" - 30 очков и 10-е место.
22-й тур Примеры. Памплона. "Эль Садар"
"Осасуна" - "Реал Мадрид" - 0:2
Гол: Вальверде, 78, Асенсио, 90+2
"Осасуна": Эррера - Монкайола, Унаи Гарсия, Давид Гарсия, Ману Санчес - Мой Гомес, Торро (Кике, 85) - Рубен Гарсия (Диего Морено, 63), Брашанац (Орос, 72), Абде (Барха, 85) - Будимир
"Реал": Куртуа - Начо, Милитао, Рюдигер, Алаба - Модрич, Камавинга, Себальос (Асенсио, 66) - Вальверде, Родриго (Альваро, 88), Винисиус
Предупреждения: Торро, 5, Монкайола, 45+1, Мой Гомес, 45+2 - Винисиус, 45+2, Начо, 84
Популярное сейчас
- ГУР МО: РФ сосредоточила на границе 450 самолетов и около 300 вертолетов
- АПЛ. Астон Вилла - Арсенал 2:4. Интрига жива
- Зинченко забил дебютный гол за Арсенал ударом из-за пределов штрафной. ВИДЕО
- Цыганков феерит. Дебютные гол и ассист украинца за Жирону
- Красотка дня. Невероятная жена украинского форварда Брюгге Романа Яремчука. ФОТО
- "Под папиным крылом, согреется теплом", - президент Ингульца снял очередной клип на мотив песен Круга. ВИДЕО