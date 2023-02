Примера. Осасуна - Реал Мадрид 0:2. Задачу со скрипом, но выполнили

Ожидаемо сложный выезд на "Эль Садар" обернулся для "Реала" выстраданной победой. Скажите честно, вы ведь именно этого ждали?

"Осасуна" - не какие-то арабы. Памплонцы со старта взяли высокий темп, старались ни в чем не уступать. Ну, и голкипер, конечно, красных выручал часто.

Уже на старте команды обменялись моментами. Винисиус вырвался на ворота после ошибки Монкайолы, но Эррера отбил. Хозяева же придумали идеальный навес на Торро, но у того с головы снял мяч… Будимир.

Потом шансов долго не было, зато была борьба. Вини обыгрывал и провоцировал, трибуны негодовали - работы у арбитра хватало.

@realmadriden have made only three shot attempts against @osasuna_en in first half, their lowest record in first 45 minutes in a single game in @LaLigaEN this season.

Беседа с Анчелотти в перерыве помогла "Реалу" прийти в чувство - снова пошли моменты. Родриго пробил чуть неточно, Винисиус дважды вывалился на ворота, но в первом случае зафиксировали офсайд, а во втором за защитой идеально подчистил Эррера. А потом еще в ответной акции Мой Гомес зарядил в штангу - и дело всерьез запахло потерей очков.

"Осасуну" подвела короткая лавка. Как только основа подустала, Мадриду задышалось легче. Очередной выход Винисиуса Эррера опять отразил, а вот с ударом Вальверде в упор совладать не имел никаких шансов. 12-й гол для уругвайца во всех турнирах!

Уже в добавленное время Асенсио удвоил счет в контратаке, но общее впечатление это не поменяло - победа "Реала" тяжелая. Очевидно, что для успеха с "Ливерпулем" во вторник надо сыграть лучше. В этом должны помочь Бензема и Кроос, чье возвращение ожидается на днях, но и Модричу, и Родриго, и Себальосу есть куда прибавлять.

@fedeevalverde has scored 12 goals with in all competitions this season, the second best record for a @realmadriden's midfielder in the last decade (James Rodríguez - 17 in 2014/15).