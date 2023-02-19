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Анчелотти: Важно было победить Осасуну, чтобы продолжить борьбу в Ла Лиге
Наставник "сливочных" о гостевой победе
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти поделился мыслями после
"То, что мы сделали во втором тайме, можно было сделать в первом. Вертикальную передачу можно было отдать раньше. Но мне очень понравилась сплоченность команды, это была цельная игра.
Важно было выиграть в этом поединке, чтобы продолжить борьбу за победу в Ла Лиге. Так что мы оставили этот стадион довольными", - рассказал коуч "сливочных".
После этого тура мадридцы в таблице отстают от первой "Барселоны" на 5 очков. При этом у команды Хави есть еще матч в запасе.
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