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Анчелотти: Важно было победить Осасуну, чтобы продолжить борьбу в Ла Лиге

Испания
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Наставник "сливочных" о гостевой победе

Анчелотти: Важно было победить Осасуну, чтобы продолжить борьбу в Ла Лиге

Getty Images / Global Images Ukraine

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Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти поделился мыслями после гостевой победы над "Осасуной" в рамках 22-го тура испанской Ла Лиги.

"То, что мы сделали во втором тайме, можно было сделать в первом. Вертикальную передачу можно было отдать раньше. Но мне очень понравилась сплоченность команды, это была цельная игра.

Важно было выиграть в этом поединке, чтобы продолжить борьбу за победу в Ла Лиге. Так что мы оставили этот стадион довольными", - рассказал коуч "сливочных".

После этого тура мадридцы в таблице отстают от первой "Барселоны" на 5 очков. При этом у команды Хави есть еще матч в запасе.

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В статье: Карло Анчелотти Реал (Мадрид) Осасуна (Памплона)
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Источник:
Marca

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