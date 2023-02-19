Анчелотти: Важно было победить Осасуну, чтобы продолжить борьбу в Ла Лиге

Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти поделился мыслями после гостевой победы над "Осасуной" в рамках 22-го тура испанской Ла Лиги.

"То, что мы сделали во втором тайме, можно было сделать в первом. Вертикальную передачу можно было отдать раньше. Но мне очень понравилась сплоченность команды, это была цельная игра.

Важно было выиграть в этом поединке, чтобы продолжить борьбу за победу в Ла Лиге. Так что мы оставили этот стадион довольными", - рассказал коуч "сливочных".