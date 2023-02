Примера. Атлетико - Атлетик 1:0. Гризманн испортил баскам юбилей

"Атлетик" сегодня отмечает 125 лет со дня основания клуба. В честь этого "Атлетико" позволил баскам сыграть в Мадриде в первом комплекте формы. Зато очки забрал себе.

Как это обычно бывает с командой Диего Симеоне, победу она добыла при равной игре. Более того, до перерыва гости даже выглядели лучше - больше атаковали, нагнетали, держали мяч у штрафной Облака.

Другое дело - эффективность. Пускай баски и атаковали настырнее, но за 45 минут у них был один стопроцентный шанс - это Дани Гарсия не замкнул прострел от Уильямса. "Атлетико" ответил на это внезапным выходом на ворота под углом от Карраско - здесь выручил Агирресабала. И все, перерыв.

1 - @atletienglish and @Athletic_en have drawn goalless nine times in their @LaLigaEn history, six of those in Madrid, and they could do it in back-to-back games at Cívitas Metropolitano for the first time ever. Equality. pic.twitter.com/XLes2QZniQ