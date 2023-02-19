Примера. Барселона - Кадис 2:0. Пешком и на индивидуальном мастерстве

"Барселона" на своем поле легко обыграла одну из худших команд текущей Ла Лиги. Разве могло быть иначе?

И неважно, что каталонцы на неделе провели изнурительный поединок с "МЮ"; что из-за травм матч пропускали Бускетс, Дембеле и Педри. Это все ничто, в сравнении с тотальным преимуществом в классе.

Даже напрягаться каталонцам не пришлось. Весь первый тайм команда Хави медленно катала мяч, и лишь Ферран Торрес несся в дриблинг - сразу видно, заскучал за игрой на лавке.

3 - Sergi Roberto has scored 3 goals in 13 LaLiga games under Xavi Hernández, having scored just 5 in his previous 208 games in the competition. Besides, he has both scored and assisted in the same LaLiga game for the first time ever (221 appearances). Confidence. pic.twitter.com/e46KMuwncp — OptaJose (@OptaJose) February 19, 2023

Именно зять Луиса Энрике и сделал для команды первый гол - обыграл троих, навесил на Левандовского, а Серхи Роберто добил мяч в сетку после выноса с линии.

Второй мяч уже через две минуты провел сам Роберт классическим ударом низом с линии штрафной. И как он только заметил, что Ледесма сделал шаг в другую сторону?!

Собственно, эти две минуты и закрыли матч. Во втором тайме Левандовский претендовал на дубль, но его парашют опустился на перекладину. В ответ "Кадис" сперва забил после углового, но с фолом на тер Штегене - ВАР все отменил. Ну, а под занавес игры новичок элиты Крис Рамос на своем опыте убедился, как круто работает Марк-Андре в воротах. Реально равных ему прямо сейчас в Ла Лиге нет.

17 - Barcelona have kept 17 clean sheets in LaLiga this season, the most by a team after their first 22 games of the season, surpassing Deportivo La Coruña in 1993/94 (16). Wall. pic.twitter.com/fRyV3KLkIx — OptaJose (@OptaJose) February 19, 2023

Короче, 17-й сухарь "Барсы", и она снова опережает "Реал" на 8 очков - 59 против 51. Травм не получили, устать не успели - Хави может быть доволен; его команда избежала глупостей перед решающим выездом в Манчестер. Вот где будет жара!

Ну, а касательно "Кадиса", то он с 22 очками остался на 17-й позиции. Зону вылета команда Серхио опережает всего на 2 балла.

22-й тур Примеры. Барселона. "Камп Ноу"

"Барселона" - "Кадис" - 2:0

Голы: Роберто, 43, Левандовский, 45+1

"Барселона": тер Штеген - Кунде, Кристенсен, Эрик Гарсия, Бальде - Гави, де Йонг (Кессье, 69), Роберто - Ферран Торрес, Левандовский (Рафинья, 74), Фати (Аларкон, 86)

"Кадис": Ледесма - Карселен, Луис Эрнандес, Фали Хименес, Арсамендия - Эскаланте (Алехо, 62), Алькарас (Феде, 69) - Бонгонда (Собрино, 62), Алекс, Окампо (Лосано, 62) - Рохер Марти (Рамос, 74)

Предупреждения: де Йонг, 66, Кессье, 78 - Рохер Марти, 24, Феде, 82