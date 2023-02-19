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Примера. Барселона - Кадис 2:0. Пешком и на индивидуальном мастерстве

Испания
(1 голосов)

Лидер побегал вполсилы

Примера. Барселона - Кадис 2:0. Пешком и на индивидуальном мастерстве

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Gongora/NurPhoto

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

"Барселона" на своем поле легко обыграла одну из худших команд текущей Ла Лиги. Разве могло быть иначе?

И неважно, что каталонцы на неделе провели изнурительный поединок с "МЮ"; что из-за травм матч пропускали Бускетс, Дембеле и Педри. Это все ничто, в сравнении с тотальным преимуществом в классе.

Даже напрягаться каталонцам не пришлось. Весь первый тайм команда Хави медленно катала мяч, и лишь Ферран Торрес несся в дриблинг - сразу видно, заскучал за игрой на лавке.

Именно зять Луиса Энрике и сделал для команды первый гол - обыграл троих, навесил на Левандовского, а Серхи Роберто добил мяч в сетку после выноса с линии.

Второй мяч уже через две минуты провел сам Роберт классическим ударом низом с линии штрафной. И как он только заметил, что Ледесма сделал шаг в другую сторону?!

Собственно, эти две минуты и закрыли матч. Во втором тайме Левандовский претендовал на дубль, но его парашют опустился на перекладину. В ответ "Кадис" сперва забил после углового, но с фолом на тер Штегене - ВАР все отменил. Ну, а под занавес игры новичок элиты Крис Рамос на своем опыте убедился, как круто работает Марк-Андре в воротах. Реально равных ему прямо сейчас в Ла Лиге нет.

Короче, 17-й сухарь "Барсы", и она снова опережает "Реал" на 8 очков - 59 против 51. Травм не получили, устать не успели - Хави может быть доволен; его команда избежала глупостей перед решающим выездом в Манчестер. Вот где будет жара!

Ну, а касательно "Кадиса", то он с 22 очками остался на 17-й позиции. Зону вылета команда Серхио опережает всего на 2 балла.

22-й тур Примеры. Барселона. "Камп Ноу"

"Барселона" - "Кадис" - 2:0

Голы: Роберто, 43, Левандовский, 45+1

"Барселона": тер Штеген - Кунде, Кристенсен, Эрик Гарсия, Бальде - Гави, де Йонг (Кессье, 69), Роберто - Ферран Торрес, Левандовский (Рафинья, 74), Фати (Аларкон, 86)

"Кадис": Ледесма - Карселен, Луис Эрнандес, Фали Хименес, Арсамендия - Эскаланте (Алехо, 62), Алькарас (Феде, 69) - Бонгонда (Собрино, 62), Алекс, Окампо (Лосано, 62) - Рохер Марти (Рамос, 74)

Предупреждения: де Йонг, 66, Кессье, 78 - Рохер Марти, 24, Феде, 82

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В статье: Барселона Кадис
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Комментарии (10)
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Spokoyno (Київ)
20.02.2023 в 00:08
Заглядаюу на whoscored, а там +8
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+1
0
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Барселиниуc (землянин)
20.02.2023 в 00:11
Ну дык ёптэ, шо есть то есть, мадридасы сосут.
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+1
0
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Spokoyno (Київ)
20.02.2023 в 00:19
Не потрібно згадувати цих ма... під нотатками про великий КЛУБ
0
0
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Барселиниуc (землянин)
19.02.2023 в 23:59
Снова и снова повторяю, нам не нужна эта ЛЕ и эта жара в Манчестере, не-нуж-на. Всех, кто за Барсу, с победой! А Торрес всё равно тупой.
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+1
0
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Spokoyno (Київ)
20.02.2023 в 00:01
whoscored назвав його зіркою матчу А перед кращим гравцем Серхіо Р... вибачається збираєтесь
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+1
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Spokoyno (Київ)
19.02.2023 в 23:58
Торрес "зробив" перший гол, і декілька разів змарнував небезпечний тричі пробивши мимо... Ну Олегу треба не тільки поздоровлення приймати, а вибачитись перед Роберто. Тер Штеген ГЛИБА!
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0
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Барселиниуc (землянин)
20.02.2023 в 00:02
Та там ему повезло, шо мяч к нему отскочил. А так он чуть острее Торреса.
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0
0
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Spokoyno (Київ)
20.02.2023 в 00:05
Так треба було правильне місце вибрати... Ну і асист при другому теж за ним. Мене вразило 12.5 км, що він набігав.
+1
0
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Барселиниуc (землянин)
20.02.2023 в 00:07
Та бегать он мастак, это я знаю. Я ж говорю, для ротации Роберто самое то.
+1
0
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Spokoyno (Київ)
20.02.2023 в 00:11
В баскетболі це називали ШЕСТИМ польовим гравцем... Перший на заміну і на багатьох позиціях зіграти може.
+1
0

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