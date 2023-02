Примера. Барселона - Кадис 2:0. Пешком и на индивидуальном мастерстве

"Барселона" на своем поле легко обыграла одну из худших команд текущей Ла Лиги. Разве могло быть иначе?

И неважно, что каталонцы на неделе провели изнурительный поединок с "МЮ"; что из-за травм матч пропускали Бускетс, Дембеле и Педри. Это все ничто, в сравнении с тотальным преимуществом в классе.

Даже напрягаться каталонцам не пришлось. Весь первый тайм команда Хави медленно катала мяч, и лишь Ферран Торрес несся в дриблинг - сразу видно, заскучал за игрой на лавке.

3 - Sergi Roberto has scored 3 goals in 13 LaLiga games under Xavi Hernández, having scored just 5 in his previous 208 games in the competition. Besides, he has both scored and assisted in the same LaLiga game for the first time ever (221 appearances). Confidence. pic.twitter.com/e46KMuwncp