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Тебас о Барселоны и выплатах Негрейре: Если Лапорта не предоставит разумного объяснения, он должен уйти в отставку

Испания
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Принципиальная позиция Тебаса

Тебас о Барселоны и выплатах Негрейре: Если Лапорта не предоставит разумного объяснения, он должен уйти в отставку

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Президент Ла Лиги Хавьер Тебас высказался о деле о выплатах "Барселоной" бывшему главе судейского комитета Хосе Марии Энрикесу Негрейре. "Возможно, там совершено преступление", – сказал глава Примеры.

Негрейра – экс-глава судейского комитета Ла Лиги. В период с 2016-го по 2018-й "Барселона" выплатила на счета компании Dasnil 95, которая принадлежит Энрикесу, 1,4 миллиона евро. Клуб объяснил это тем, что платил за консультации молодых футболистов. Позже оказалось, что эти 1,4 миллиона евро это 95% оборота компании в те годы.

"Пока что они только выразили глубокую озабоченность и сообщили о начале внутреннего расследования, но не более того. Никаких внятных объяснений не последовало, только сообщение, из которого можно было понять, что подобным занимались все клубы.

Если Лапорта не предоставит разумного объяснения, он должен уйти в отставку. Ему придется его дать, возможно, там совершено преступление", – приводит его слова El Mundo.

После публикации данных о выплатах Лапорта заявил, что спортивные санкции невозможны – только юридлическое наказание. Он также заявил, что "Барселона" будет защищаться от дел против неё.

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В статье: Жоан Лапорта Барселона Ла Лига Хавьер Тебас
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Источник:
elmundo.es

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