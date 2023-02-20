Примера. Хетафе - Валенсия 1:0. Легенда начинает с поражения

От этого матча за километр веяло кризисом - еще бы, ведь обе команды идут в зоне вылета!

"Валенсия" пару дней назад назначили главным тренером свою легенду Рубена Бараху. Вы точно помните его игроком, а вот у бровки бывший опорник ранее работал в 5 клубах трясины - и нигде не преуспел. Странная ставка.

Посмотрим, как будет дальше, но сегодня "Летучие мыши" играли точно так же, как и с Гаттузо - то есть, слабо. "Хетафе", впрочем, был не лучше.

До перерыва на два удобных момента Самуэла Лино синие ответили опасными навесами - Дуарте пробил чуть мимо, а удар Арамбарри потащил Мамардашвили.

Начало второго тайма осталось за гостями, но Сория по-прежнему отражал попытки Лино и Клюйверта - самых активных в составе "Валенсии".

Estos días se ha hablado mucho, lógicamente, de Rubén Baraja y del día en que colgó las botas.



Y eso nos ha llevado a preguntarnos: ¿cuánto hace que un futbolista no se retira vistiendo la camiseta del Valencia? Pues 10 años va a hacer. El último fue David Albelda en 2013. pic.twitter.com/3m2xQLG6HU — RESACA DEPORTIVA (@RESACADEPORTlVA) February 20, 2023

Ну, а конце словно из ниоткуда случился гол - "Хетафе" опять помог угловой. Одно выигранное верховое единоборство, второе - и Борха Майораль с метра затолкал мяч в сетку. Какой матч, такой и гол.

В таблице победа подняла "Хетафе" сразу на 16-е место с 22 очками. "Валенсия" наоборот опустилась на 19-е место с 20 баллами. Учитывая, что на этом "пятачке" собраны аж четыре клуба, борьба за выживание будет жесткой как никогда.

22-й тур Примеры. Хетафе. "Колозеум Альфонсо Перес"

"Хетафе" - "Валенсия" - 1:0

Гол: Майораль, 82

"Хетафе": Сория - Даконам, Дуарте, Альдерете, Альварес (Анхильери, 78) - Порту (Мата, 90+1), Вильяр (Максимович, 46), Арамбарри, Мунир (Сеоане, 78) - Майораль (Дамьен Суарес, 90+1), Унал

"Валенсия": Мамардашвили - Фулькье, Паулиста, Диахаби, Гайя (Тони Лато, 58) - Мориба, Алмейда (Маркос Андре, 83), Муса (Гильямон, 69) - Клюйверт, Дуро, Самуэл Лино (Фран Перес, 69)

Предупреждения: Даконам, 21, Вильяр, 30, Альварес, 73, Альдерете, 76, Майораль, 82, Порту, 88 - Дуро, 89