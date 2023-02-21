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Умер легенда Реала и почетный президент клуба на 84-м году жизни
Чемпион Европы 1964 года
Фото: realmadrid.com
Умер бывший нападающий и почетный президент "Реала" Амансио Амаро, сообщает пресс-служба клуба. Испанец ушел из жизни в возрасте 83 лет.
Он выступал за "сливочных" с 1962 по 1976 гол и провел 344 матча в чемпионате Испании. В составе мадридцев он 9 раз становился чемпионом страны, трижды выигрывал Кубок страны и один раз побеждал в Кубке европейских чемпионов (ныне - Лига чемпионов).
В 1964-м Амансио выиграл золотые медали Евро в составе сборной Испании. В период с 1982 по 1984 работал тренером "Кастильи", а в сезоне-1984/85 возглавлял первую команду "Мадрида".
С октября 2022 года Амансио занимал пост почетного президента "Реала".
Hasta siempre, Amancio, presidente de honor del Real Madrid.#RealMadrid— Real Madrid C.F. (@realmadrid) February 21, 2023
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