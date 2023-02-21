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Умер легенда Реала и почетный президент клуба на 84-м году жизни

Испания
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Чемпион Европы 1964 года

Умер легенда Реала и почетный президент клуба на 84-м году жизни

Фото: realmadrid.com

Новина українською

Умер бывший нападающий и почетный президент "Реала" Амансио Амаро, сообщает пресс-служба клуба. Испанец ушел из жизни в возрасте 83 лет.

Он выступал за "сливочных" с 1962 по 1976 гол и провел 344 матча в чемпионате Испании. В составе мадридцев он 9 раз становился чемпионом страны, трижды выигрывал Кубок страны и один раз побеждал в Кубке европейских чемпионов (ныне - Лига чемпионов).

В 1964-м Амансио выиграл золотые медали Евро в составе сборной Испании. В период с 1982 по 1984 работал тренером "Кастильи", а в сезоне-1984/85 возглавлял первую команду "Мадрида".

С октября 2022 года Амансио занимал пост почетного президента "Реала".

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В статье: Реал (Мадрид)
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Источник:
realmadrid.com

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