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Клуб Цыганкова планирует продлить контракт с главным тренером

Испания
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Переговоры состоятся в ближайшие недели

Клуб Цыганкова планирует продлить контракт с главным тренером

Фото: facebook.com/gironafc

Новина українською

"Жирона" намерена продлить контракт с главным тренером Мичелом. Об этом в разговоре с RAI1 сообщил спортивный директор испанского клуба Кике Карсель.

В клубе удовлетворены результатами и структурой игры команды. Действующий договор 59-летнего специалиста рассчитан до лета 2024 года. "Жирондинцы" хотят закрепить долгосрочное сотрудничество. Переговоры между сторонами состоятся в ближайшие недели.

Также отмечается, что "Жирона" хочет подписать новое соглашение с полузащитником Алейшом Гарсией.

Его договор с клубом рассчитан до конца этого сезона. В контракте есть опция автоматического продления на год, однако испанцы хотят оформить соглашение на длительный срок. В текущей кампании хавбек провел 24 матча во всех турнирах и сделал пять ассистов.

"Жирона" занимает 11-е место в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 27 очков в 22 матчах. Этой зимой испанцы оформили трансфер украинского вингера Виктора Цыганкова, ставшего вторым самым дорогим подписанием в истории клуба.

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В статье: Мичел Мичел Гонсалес Жирона
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Источник:
AS

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