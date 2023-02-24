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Реал может не приехать на церемонию The Best из-за возможной победы Месси
"Мадридцы" хотят, чтобы награждали их футболистов
Фото: twitter.com/realmadrid
Руководство "Реала" сомневается, что стоит отправлять игроков и тренеров на церемонию FIFA: The Best. Причина – возможная победа в главных наминациях Лионеля Месси и Эмилиано Мартинеса.
Первый в тройке лучших в номинации "Лучший игрок", а второй – "Лучший вратарь".
Альтернативная причина – фокус на матче с "Атлетико", который состоится уже завтра, 25-го февраля.
Отмечается, что есть вероятность поездки директора Эмилио Бутрагеньо, но окончательное решение примут 26-го февраля.
Напомним, что церемония награждения состоится 27-го февраля. От "Реала" на награды претендуют Карим Бензема ("Лучший игрок") и Тибо Куртуа ("Лучший голкипер").
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