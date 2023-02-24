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Реал может не приехать на церемонию The Best из-за возможной победы Месси

Испания
(1 голосов)

"Мадридцы" хотят, чтобы награждали их футболистов

Реал может не приехать на церемонию The Best из-за возможной победы Месси

Фото: twitter.com/realmadrid

Новина українською

Руководство "Реала" сомневается, что стоит отправлять игроков и тренеров на церемонию FIFA: The Best. Причина – возможная победа в главных наминациях Лионеля Месси и Эмилиано Мартинеса.

Первый в тройке лучших в номинации "Лучший игрок", а второй – "Лучший вратарь".

Альтернативная причина – фокус на матче с "Атлетико", который состоится уже завтра, 25-го февраля.

Отмечается, что есть вероятность поездки директора Эмилио Бутрагеньо, но окончательное решение примут 26-го февраля.

Напомним, что церемония награждения состоится 27-го февраля. От "Реала" на награды претендуют Карим Бензема ("Лучший игрок") и Тибо Куртуа ("Лучший голкипер").

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В статье: Лионель Месси Реал (Мадрид) FIFA: The Best
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Источник:
relevo.com

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Комментарии (3)
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
24.02.2023 в 18:55
Правильно, нечего помойке там делать.
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Барселиниуc (землянин)
24.02.2023 в 19:27
Всё верно, нечего представителям Среала осквернять своим присутствием церемонию вручения приза "The Best" лучшему футболисту всех времён и народов Великому Лионелю Месси.
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Барселиниуc (землянин)
24.02.2023 в 19:40
Где-то сейчас взгрустнул металл.
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