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Арбитр подал в суд на Негрейру по делу о выплатах от Барселоны
Он считает, что выплаты "Барселоны" посягают на прозрачность футбола и имя судей
Фото из открытых источников
Бывший главный арбитр Хавьер Эстрада Фернандес подал в суд заявление о возбуждении уголовного дела против Негрейры, его сына и его компании Dasnil 95 SL. В иске сказано, что Негрейра "имел или мог иметь»"влияние на арбитражную группу.
Хосе Мария Энрикес Негрейра являлся вице-президентом Технического комитета арбитров. "Барселона" перечислила на счета его компании с 2003 по 2018-й год примерно 7 миллионов евро. Фернандес считает, что у Негрейры был "очевидный корыстный мотив", исходя из количества денег, перечисленных на его счета.
Также Хавьер Эстрада Фернандес считает, что сын Негрейры Хавьер Энрикес мог оказывать влияние на судей в качестве спортивного тренера для них.
Опубликованная информация о выплатах считается арбитром являются посягательством на прозрачность профессионального футбола, доброе имя судей и их честность.
Арбитр в иске также уточняет, что в этом случае применимо прецедентное право. Приводится в пример дело Роберта Хойзера, которого осудили за ставки на матчи, которые он обслуживал.
Эстраде Фернандесу 47 лет и судил матчи Примеры с 2009-го по 2022-й. В данный момент он работает видеоассистентом арбитра.
Напомним, что "Барселона" заявляла, что выплаты проводились для оплаты услуг по консультации игроков.
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