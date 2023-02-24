Арбитр подал в суд на Негрейру по делу о выплатах от Барселоны

Бывший главный арбитр Хавьер Эстрада Фернандес подал в суд заявление о возбуждении уголовного дела против Негрейры, его сына и его компании Dasnil 95 SL. В иске сказано, что Негрейра "имел или мог иметь»"влияние на арбитражную группу.

Хосе Мария Энрикес Негрейра являлся вице-президентом Технического комитета арбитров. "Барселона" перечислила на счета его компании с 2003 по 2018-й год примерно 7 миллионов евро. Фернандес считает, что у Негрейры был "очевидный корыстный мотив", исходя из количества денег, перечисленных на его счета.

Также Хавьер Эстрада Фернандес считает, что сын Негрейры Хавьер Энрикес мог оказывать влияние на судей в качестве спортивного тренера для них.

Опубликованная информация о выплатах считается арбитром являются посягательством на прозрачность профессионального футбола, доброе имя судей и их честность.

Арбитр в иске также уточняет, что в этом случае применимо прецедентное право. Приводится в пример дело Роберта Хойзера, которого осудили за ставки на матчи, которые он обслуживал.

Эстраде Фернандесу 47 лет и судил матчи Примеры с 2009-го по 2022-й. В данный момент он работает видеоассистентом арбитра.

Напомним, что "Барселона" заявляла, что выплаты проводились для оплаты услуг по консультации игроков.