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Хави о вылете от МЮ: Если бы на поле были Педри и Гави, всё сложилось бы иначе
Неприятный вылет из еврокубков
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер "Барселоны" Хави подвел итоги ответной встречи 1/16 Лиги Европы с "Манчестер Юнайтед". Менеджер считает, что команда выступила лучше, чем в прошлом сезоне.
– Первый гол уязвил нас. Единоборства дорого обошлись нам во втором тайме. Они усилили интенсивность. Мы контролировали игру в первом тайме. Матч был вполне равным. Соперник был в отличной форме, для нас это (поражение) – большое разочарование. Очень печально.
Они физически очень сильны. Их первый гол сильно навредил нам. Все решают детали. Очень жаль, потому что команда показала свое лицо и, возможно, заслужила немного большего.
У нас были моменты. Сегодня мы не контролировали мелкие детали и именно поэтому мы вылетаем.
Такое ощущение, что мы выступили лучше, чем в прошлом сезоне. Мы показали свое лицо. В следующем году мы попробуем еще раз. Мы должны отнестись к себе с самокритикой. Теперь пришло время сосредоточиться на Ла Лиге и Кубке.
Положительной стороной является то, что у нас игра в воскресенье, а затем полуфинал Кубка. Сейчас мы должны сосредоточиться на этом.
Я разговаривал с Каземиро, Вараном... Уважаю "Юнайтед" и поздравляю их, – сказал Хави.
– Чего команде не хватило во втором тайме?
– Это, скорее, наш недостаток. Во втором тайме нам не хватило терпения и спокойствия.
Если бы на поле были Педри или Гави, второй тайм, думаю, сложился бы иначе. Я не ищу оправданий. Они умеют замедлять игру, разворачивать ее и позволяют действовать на половине поля соперника.
Серджи Роберто сыграл нормально. Кессиэ действовал очень хорошо, как и Френки.
Но, конечно, Педри и Гави очень помогли бы в той игре, что мы хотели показать. Первый тайм сложился прекрасно. Очень жаль, – сказал главный тренер "Барселоны", – ответил менеджер.
Напомним, что первая игра в Барселоне закончилась вничью 2:2. В матче было несколько спорных моментов, связанных в том числе с работой судей, на которую менеджеры жаловались после поединка.
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