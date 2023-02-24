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Фати получил травму и пропустит ближайший матч Барселоны

Испания
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Ансу и без травм с трудом набирает форму

Фати получил травму и пропустит ближайший матч Барселоны

Фото: twitter.com/FCBarcelona

Новина українською

Ансу Фати ушиб колено на тренировке 24-го февраля. 20-летний испанец пропустит ближайший матч "Барселоны", сообщает Mundo Deportico.

Ближайшим матчем "Барсы" является игра 23-го тура Ла Лиги против "Альмерии" 26-го февраля.

"Нападающий недоступен для выбора, и его прогресс в восстановлении будет определять его возвращение в строй", – говорится в заявлении на сайте клуба.

В этом сезоне Ансу появлялся на поле в "сине-гранатовой" футболке 34 раза, забил 6 голов и отдал 3 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает молодого испанца в 50 миллионов евро.

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В статье: Барселона Ансу Фати Альмерия
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Источник:
mundodeportivo.com

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