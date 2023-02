Примера. Эльче - Бетис 2:3. Неудержимое желание проиграть

Привезти на свои ворота три пенальти за последние полчаса? Для стремящегося к вылету "Эльче" это несложно. И это после идеального старта!

Фидель паненкой забил с точки, а затем Лукасу Бойе удался блестящий удар низом под штангу - что еще надо?!

Оказалось, надо продолжать играть, а не уповать на оборону, которой нет. Еще до перерыва Айосе Перес обязан был забивать как минимум дважды, но все время давал шансы Бадии, а тот ими пользовался.

В начале второго тайма "Эльче" в девятый раз в сезоне остался в меньшинстве - это Магальяна выгнали за фол последней надежды на Фекире.

Последствия этого хозяева почувствовали скоро. Борха реализовал пенальти за фол Моренте, а Миранда сравнял счет не то ударом, не то навесом - 2:2!

9 - #Elche have lost six of their last seven games played on Friday in @LaLigaEN (W1); #RealBetis have not lost any of their last nine games played on that day in the competition (W4 D5), including their seven under Manuel Pellegrini (W4 D3).



