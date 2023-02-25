Примера. Эльче - Бетис 2:3. Неудержимое желание проиграть

Привезти на свои ворота три пенальти за последние полчаса? Для стремящегося к вылету "Эльче" это несложно. И это после идеального старта!

Фидель паненкой забил с точки, а затем Лукасу Бойе удался блестящий удар низом под штангу - что еще надо?!

Оказалось, надо продолжать играть, а не уповать на оборону, которой нет. Еще до перерыва Айосе Перес обязан был забивать как минимум дважды, но все время давал шансы Бадии, а тот ими пользовался.

В начале второго тайма "Эльче" в девятый раз в сезоне остался в меньшинстве - это Магальяна выгнали за фол последней надежды на Фекире.

Последствия этого хозяева почувствовали скоро. Борха реализовал пенальти за фол Моренте, а Миранда сравнял счет не то ударом, не то навесом - 2:2!

9 - #Elche have lost six of their last seven games played on Friday in @LaLigaEN (W1); #RealBetis have not lost any of their last nine games played on that day in the competition (W4 D5), including their seven under Manuel Pellegrini (W4 D3).



Streaks. pic.twitter.com/f8ypIGWyue — OptaJose (@OptaJose) February 24, 2023

Ну, а дальше началось вообще необъяснимое. Роко дважды за десять минут сыграл рукой в собственной штрафной - причем в абсолютно необязательных ситуациях! Это что, договорняк? Бадиа первый пенальти взял, но со второй попытки Виллиан Жозе его таки пробил, и фаворит одержал довольно странную победу.

В таблице "Эльче" остался последним с 9 очками - его участь предрешена. В копилке "Бетиса" - 40 баллов и 5-е место.

23-й тур Примеры. Эльче. "Мануэль Мартинес Валеро"

"Эльче" - "Бетис" - 2:3

Голы: Фидель, 7 (с пенальти), Бойе, 9 - Борха Иглесиас, 65 (с пенальти), Миранда, 68, Виллиан Жозе, 90+5 (с пенальти)

"Эльче": Бадиа - Паласиос, Роко, Магальян - Моренте (Диего Гонсалес, 66), Маскарель, Гумбау (Гути, 75), Клерк (Бланко, 75) - Понсе (Хосан, 74), Фидель (Меркау, 81) - Бойе

"Бетис": Браво - Руибаль, Песселья, Луис Фелипе (Виктор Руис, 81), Абнер (Миранда, 46) - Карвалью, Гуардадо - Луис Энрике (Хоакин, 46), Фекир, Хуанми (Борха Иглесиас, 46) - Айосе Перес (Виллиан Жозе, 85)

Предупреждения: Роко, 34, Гумбау, 45, Паласиос, 90+2 - Абнер, 6

Удаления: Магальян, 57, Шейх, 58, Роко, 90+4