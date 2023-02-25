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Анчелотти: Реал будет бороться за все титулы в текущем сезоне
Тренера не волнует положение команды в таблице Ла Лиги
Фото: twitter.com/MrAncelotti
Наставник "Реала" Карло Анчелотти заявил, что клуб продолжит борьбу за все титулы в этом сезоне:
"Все знают, насколько для "Реала" важна Лига чемпионов. Но это совсем не значит, что мы не собираемся бороться за все титулы, которые нам доступны
Мы собираемся направить всю свою энергию на то, чтобы выиграть Ла Лигу. Мы планируем бороться во всех турнирах, хоть в Ла Лиге у нас нет преимущества", - сказал коуч.
Напомним, в последнем матче "Реал" встречался с "Ливерпулем" в 1/8 финала Лиги чемпионов. "Королевский клуб" в гостях обыграл английскую команду со счётом 5:2.
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