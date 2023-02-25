Малоизвестная история. Как Сантьяго Бернабеу выступал за мадридский Атлетико

Накануне Дерби Мадриленьо рассказываем малоизвестную историю с большими пробелами. Впрочем, это не значит, что она не стоит внимания - например, "Реал" не любит вспоминать соответствующий эпизод. Оказывается, Сантьяго Бернабеу в свое время защищал цвета принципиального соперника - соседнего "Атлетико". Как это произошло? Сейчас все разложим по полочкам.

Для "Реала" фигура Сантьяго Бернабеу значит очень много. Подавляющее большинство знает испанца в роли президента "сливочных", во время правления которого была взята невероятная высота. Как бы ни старался Флорентино Перес, но пока его именем стадион не называют — культ Бернабеу настолько велик, что превратился в бренд. Первопроходцев всегда ценят, вокруг них витает полумифический ореол.

Впрочем, Сантьяго важен не только управленческими навыками, заложившими фундамент легендарной команды. Он был ее непосредственным участником на поле — блестящим нападающим, капитаном, победителем ряда региональных турниров и Кубка Короля-1917. Словом, карьера, продолжавшаяся с 1912 по 1927 годы, выдалась удивительно насыщенной — Бернабеу хоть и не провел ни одного поединка за сборную (не сложились отношения с федерацией), но стопроцентно был одним из лучших игроков своего поколения.

Его атакующий тандем из Рене Пети слыл на всю страну; да и вообще "Реал" собрал плеяду мастеров - Антонио де Мигель, Альберто Мичимбарренп, Рикардо Альварес, Мануэль Посада - благодаря чему стабильно боролся за лидерство в так называемом Campeonato Regional Centro.

До появления Ла Лиги Испания была распределена на территориальные первенства, постоянно расширявшиеся и квалифицировавшие победителей в национальный кубок. Учитывая, как сильно "бланкос" стремились доминировать на всех возможных уровнях, особая ставка делалась на Бернабеу. И какой же возник резонанс, когда их знаменитый бомбардир в самом расцвете сил присоединился к "матрасникам".

⚽???? Tal día como hoy en 1978.

???? Fallece en Madrid ????????.

???? Santiago Bernabéu de Yeste.

Delantero Canterano.

⏳ @realmadrid 1913-1927.

☑ 79 partidos oficiales, 68 goles.

???? 1 Copa (1917) y 9 C. Regional (1916, 1917, 1918, 1920, 1922, 1923, 1924, 1926, 1927). pic.twitter.com/qfbXHtR3uo — @Real Madrid Jugadores (@RMJugadores1) June 2, 2022

На дворе стоял ноябрь 1920-го, Сантьяго было двадцать пять. Всю сознательную жизнь парень грезил "Реалом", рос в клубе с четырнадцати лет, а тут решился на шокирующий шаг. Разумеется, должно быть веское основание, разве не так?

Это именно тот момент, где прослеживаются разногласия, объясняющие мотивацию поступка Бернабеу. Лично он никогда не горел желанием комментировать свой переход, а дошедшие до нас доли достоверной информации не демонстрируют всю полноту картины. Но если бы не тесное приятельство с Хулианом Руэте, тогдашним президентом "Атлетико", то вряд ли бы сделка состоялась.

Вообще Руэте был видной персоной, не менее выдающейся, чем Сантьяго. Он тоже испытал себя в разных ипостасях — полузащитником представлял интересы "Реала" (где очаровал Бернабеу), "Атлетика" Бильбао и "Атлетико", а после того, как повесил бутсы на гвоздь, почти сразу занял президентское кресло. Добавим, что Хулиан неплохо тренировал, имел судейский опыт (в конце концов дорос до главы национального комитета арбитров) и получил должность в федерации. Очень амбициозный человек, покорявший горы.

В первую каденцию (1912-1919) у руля "Атлетико" функционер построил стадион, кроме футбольного направления открыл ряд спортивных секций (легкая атлетика, хоккей, регби, теннис и т.д.) и привил основы менеджмента. Когда же 12 ноября 1920-го вернулся к делам, то пообещал — приведет в команду безоговорочную звезду и возьмет тот же Campeonato Regional Centro. Громкие слова? Отнюдь – уже через восемь дней на стадионе El Campo de O'Donnell красовался Сантьяго Бернабеу.

Опять же - почему? Есть намеки на то, что нападавшего обделили в финансовом аспекте, и Руэтте знал, куда давить. Вот что подтвердил Сантьяго по свидетельству Антонио Ортса, еще одного близкого товарища, с которым частенько рыбачил в Средиземном море: "В Мадриде меня обидели, поэтому я разозлился. Я пошел со своим другом Руэте в "Атлетико". Впрочем, когда я не смог выступать из-за запрета федерации, мой гнев прошел и я отправился назад в "Реал".

Karir Santiago Bernabeu Yeste bersama Real Madrid (1909–1927):



689 apps

340 goals

Posisi nya Striker pic.twitter.com/dZ47bJSxMl — Seputar Real Madrid (@SeputarMadrid) June 2, 2015

Что касается последних, то Бернабеу назвали предателем - об этом открыто сказал Хосе Мария Кастелл, бывший одноклубник и будущий архитектор "Чамартина" (ныне - "Сантьяго Бернабеу"): "Несмотря на большое признание, Сантьяго Бернабеу предал нас в 1920 году и перешел в лагерь вечного соперника. Через год он покаялся и вернулся в "Реал". Если я правильно помню, Сантьяго сыграл официальный матч против мадридского "Эспаньола" (ныне несуществующей команды), к тому же позировал в красно-белой футболке рядом с Хулианом Руэте, который много лет был игроком "Реала" и именно тогда президентом "Атлетико".

А теперь по порядку. Доподлинно неизвестно, сколько раз Бернабеу выходил на поле в составе "матрасников" - некоторые источники указывают на один поединок, некоторые - насчитывают три случая. В то же время, можем с уверенностью заявить: все они носили товарищеский характер, поскольку в "трансфер" вмешалась Королевская испанская федерация и запретила привлекать новичка. По нынешним законам формулировка дикая: "отказать, потому что не прошел год с момента последнего появления в ФК "Реал" Мадрид". Как вам это? Руэтте пробовал таскаться с чиновниками, обивал пороги кабинетов, но все зря — Бернабеу не будет соревноваться в Campeonato Regional Centro. Бытует мнение, что именно так "сливочные" отомстили — если против нас, то будешь сидеть год без официального футбола.

Хроника пишет об ошибочности решения Бернабеу и что он с радостью воссоединился с "Реалом", как только выпала такая возможность. Руэте? Может показаться, что он остался в проигрыше и был выставлен дураком в глазах общественности. Ничего подобного: как бы это парадоксально ни звучало, но даже "дисквалифицированный" Бернабеу помог в воплощении цели. Как?

"Атлетико" воспользовался ослабленностью "бланкос" и легко опередил их в Campeonato Regional Centro; споря с "Реалом", "Расингом" и "Химнастикой", "матрасники" набрали 11 очков и в итоге заняли первую строчку. Да и Кубок Испании удался на славу - коллектив без проблем разобрался в полуфинале с "Унионом", правда, затем был бит "Атлетиком" Бильбао 1:4. Что тут поделаешь? До гражданской войны представители Страны Басков были с запасом лучшими – если "Атлетико" впервые добрался до финала турнира, то для оппонента чашка оказалась уже восьмой в истории. И за этим всем Бернабеу наблюдал в стороне.

Совершенно неудивительно, почему Сантьяго предпочитал больше не вспоминать эпизод, связанный с соседями. С возвращением в "Реал" он восстановил авторитет и продолжил ковать славу. Его переход к "Атлетико" воспринимается как исторический факт и не является тригером — в конце концов, ничто не способно осквернить память гения своего времени.