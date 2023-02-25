  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Анчелотти: Мы собираемся бороться до последнего тура
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Анчелотти: Мы собираемся бороться до последнего тура

Испания
Обновлено
(1 голосов)

Коуч "сливочных" подвел итоги ничьи с командой Симеоне

Анчелотти: Мы собираемся бороться до последнего тура

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти прокомментировал ничью с "Атлетико" в матче 23-го тура испанской Ла Лиги.

"Ла Лига очень сложная, это было до этой игры, и может быть еще сложнее после этой игры. Мы собираемся бороться до последнего тура.

Гол Альваро Родригеса? Молодой парень, очень рад играть за "Реал" и впервые забила на "Бернабеу".

Для победы нам не хватило немного ментальной свежести, больше, чем физической. Особенно когда мы оказались в большинстве. Они забили и мы потеряли десять минут, чтобы изменить ход игры. В первом мы хорошо контролировали игру, но интенсивность была не высокой.

Позже мы не воспользовались тем, что мы играли в большинстве", - рассказал коуч "сливочных".

По теме
yellow-arrow
Форвард Реала стал самым молодым автором гола в мадридском дерби
yellow-arrow
От поражения спас юниор. Реал - Атлетико 1:1. Видео голов и обзор матча
yellow-arrow
Примера. Реал - Атлетико 1:1. Ничья в пользу Барселоны
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Карло Анчелотти Атлетико (Мадрид) Реал (Мадрид)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Marca

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде