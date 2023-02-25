Анчелотти: Мы собираемся бороться до последнего тура

Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти прокомментировал ничью с "Атлетико" в матче 23-го тура испанской Ла Лиги.

"Ла Лига очень сложная, это было до этой игры, и может быть еще сложнее после этой игры. Мы собираемся бороться до последнего тура.

Гол Альваро Родригеса? Молодой парень, очень рад играть за "Реал" и впервые забила на "Бернабеу".

Для победы нам не хватило немного ментальной свежести, больше, чем физической. Особенно когда мы оказались в большинстве. Они забили и мы потеряли десять минут, чтобы изменить ход игры. В первом мы хорошо контролировали игру, но интенсивность была не высокой.

Позже мы не воспользовались тем, что мы играли в большинстве", - рассказал коуч "сливочных".