Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Анчелотти: Мы собираемся бороться до последнего тура
Коуч "сливочных" подвел итоги ничьи с командой Симеоне
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти прокомментировал
"Ла Лига очень сложная, это было до этой игры, и может быть еще сложнее после этой игры. Мы собираемся бороться до последнего тура.
Гол Альваро Родригеса? Молодой парень, очень рад играть за "Реал" и впервые забила на "Бернабеу".
Для победы нам не хватило немного ментальной свежести, больше, чем физической. Особенно когда мы оказались в большинстве. Они забили и мы потеряли десять минут, чтобы изменить ход игры. В первом мы хорошо контролировали игру, но интенсивность была не высокой.
Позже мы не воспользовались тем, что мы играли в большинстве", - рассказал коуч "сливочных".
Популярное сейчас
- Андрей Ярмоленко был заменен на первой компенсированной к первому тайму минуте матча Аль-Айна
- Первые ожили, вторые не сдулись. Лестер – Арсенал. Анонс и прогноз матча 25-го тура АПЛ на 25.02.2023
- Бенефис Трубина на фоне провала Сикана, Ведьмак колдует для Реала. Влог Роберто Моралеса
- Цыганков: Мне очень помогли с возможность играть в Европе, поэтому я просто обязан помогать своей стране
- Красотка дня. Яркая девушка-модель молодой звезды Ливерпуля. ФОТО
- Французская порноактриса занялась сексом на стадионе Ниццы и засняла это на камеру