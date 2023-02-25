Симеоне - рекордсмен Ла Лиги среди тренеров по количеству матчей за одну команду

В рамках 23-го тура испанской Ла Лиги в мадридском "Реале" сыграл вничью с "Атлетико" - 1:1.

Этот матч стал 425-м для Диего Симеоне на посту главного тренера "матрасников" в рамках чемпионата Испании.

Таким образом, аргентинский коуч установил рекорд по количеству поединков в испанском первенстве во главе одной команды. Предыдущий лучший результат по этому показателю принадлежал экс-наставнику "Реала" Мигелю Муньосу. Испанец управлял "сливочными" в период с 1959 по 1974 год.