Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Симеоне - рекордсмен Ла Лиги среди тренеров по количеству матчей за одну команду
Диего побил рекорд бывшего тренера "Реала"
Getty Images / Global Images Ukraine
В рамках 23-го тура испанской Ла Лиги в мадридском "Реале" сыграл вничью с "Атлетико" - 1:1.
Этот матч стал 425-м для Диего Симеоне на посту главного тренера "матрасников" в рамках чемпионата Испании.
Таким образом, аргентинский коуч установил рекорд по количеству поединков в испанском первенстве во главе одной команды. Предыдущий лучший результат по этому показателю принадлежал экс-наставнику "Реала" Мигелю Муньосу. Испанец управлял "сливочными" в период с 1959 по 1974 год.
Популярное сейчас
- "Потом он у туалета полежал". Защитник Львова снял флаг РФ, висевший возле гостиницы в Турции
- Буданов рассказал, что в здание ГУР в Киеве попадала ракета
- Бенефис Трубина на фоне провала Сикана, Ведьмак колдует для Реала. Влог Роберто Моралеса
- Умер легенда Реала и почетный президент клуба на 84-м году жизни
- Красотка дня. Неповторимая Даша Савина украсила своим присутствием триумф Шахтера в Ренне. ФОТО
- Самая сексуальная болельщица чемпионата мира похвасталась футболкой Арсенала. ФОТО