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Симеоне - рекордсмен Ла Лиги среди тренеров по количеству матчей за одну команду

Испания
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Диего побил рекорд бывшего тренера "Реала"

Симеоне - рекордсмен Ла Лиги среди тренеров по количеству матчей за одну команду

Getty Images / Global Images Ukraine

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В рамках 23-го тура испанской Ла Лиги в мадридском "Реале" сыграл вничью с "Атлетико" - 1:1.

Этот матч стал 425-м для Диего Симеоне на посту главного тренера "матрасников" в рамках чемпионата Испании.

Таким образом, аргентинский коуч установил рекорд по количеству поединков в испанском первенстве во главе одной команды. Предыдущий лучший результат по этому показателю принадлежал экс-наставнику "Реала" Мигелю Муньосу. Испанец управлял "сливочными" в период с 1959 по 1974 год.

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В статье: Атлетико (Мадрид) Диего Симеоне Реал (Мадрид)
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