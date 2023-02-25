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Примера. Дубль Брейтуэйта, домашняя сила Кадиса и первая за три месяца победа Валенсии

Испания
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Кратко о нетоповых матчах субботы в Испании

Примера. Дубль Брейтуэйта, домашняя сила Кадиса и первая за три месяца победа Валенсии

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Aitor Alcalde

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

Есть первая победа "Валенсии" в чемпионате с ноября! Назначение Рубена Барахи понемногу начинает производить эффект.

Ну, и игровой кризис "Ла Реала" тоже заметен, конечно. Сегодня баски, удерживающие третью строчку в таблице, считанные разы беспокоили Мамардашвили. Самый опасный момент был у Оярсабаля еще в начале матча - грузин среагировал блестяще.

"Валенсия" же играла интенсивно, настырно, защищалась большим числом. Публике на "Месталье", которая отвыкла от такого рвения, это нравилось.

Победный гол в итоге был забит перед перерывом - Субельдия срезал мяч в свои ворота после прохода и прострела Самуэла Лино.

Во втором тайме "Летучие мыши" могли пару раз закрывать матч, но Ремиро отразил попытки Кастильехо и Васкеса, а Лино издали с рикошетом попал в штангу.

Впрочем, и 1:0 - тоже победа. Благодаря ей "Летучие мыши" покинули зону вылета - теперь они 17-е с 23 баллами. У "Реала Сосьедад" - 43 балла и одно очко преимущества над "Атлетико", которое, впрочем, скоро исчезнет, если баски продолжат выступать в том же духе. Травма Давида Сильвы превратила карету обратно в тыкву.

23-й тур Примеры. Валенсия. "Месталья"

"Валенсия" - "Реал Сосьедад" - 1:0

Гол: Субельдия, 40 (автогол)

"Валенсия": Мамардашвили - Фулькье, Паулиста (Джемерт, 46), Диахаби, Тони Лато (Васкес, 77) - Муса (Мориба, 78), Гильямон, Алмейда (Озкачар, 90+1) - Кастильехо (Коррея, 63), Дуро, Самуэл Лино

"Реал Сосьедад": Ремиро - Барренечеа (Сола, 46), Субельдия, Ле Норманн, Рико (Муньос, 63) - Браис Мендес (Ильярраменди, 73), Субименди, Мерино - Кубо (Карлос Фернандес, 73), Серлот, Оярсабаль

Предупреждения: Фулькье, 11, Муса, 45, Кастильехо, 55, Тони Лато, 67, Мамардашвили, 69, Паулиста, 90+5 - Субименди, 4, Рико, 36, Карлос Фернандес, 90+5

Матч двух середняков Ла Лиги, в котором "Мальорка" попалась в ловушку, которую обычно применяет сама.

Вместо привычного для домашних матчей контроля "Эспаньол" отдал островитянам мяч - нате, попробуйте что-то сделать. И это совсем сбило с толку команду Хавьера Агирре.

Оба гола "Эспаньола" случились после обрезок гостей на собственной половине поля. В первом случае Брейтуэйту нужно было лишь подставить ногу под прострел, во втором - не промазать с 6-7 метров без сопротивления.

Между двумя голами "Попугаев" вклинился элегантный мяч Мурики - единственный эпизод, когда "Мальорка" сегодня сыграла изысканно.

Могла ли она претендовать на большее? Пожалуй, да. "Эспаньол" не показал чудес надежности в обороне, но чтоб пробить Пачеко, Анхелю стоило бить сильнее, а Ли Кан Ину - точнее.

В таблице "Попугаи" благодаря победе поднялись на 12-е место с 27 очками. У "Мальорки" - 31 балл и 8-я строчка.

23-й тур Примеры. Барселона. "Корнелья-Эль-Прат"

"Эспаньол" - "Мальорка" - 2:1

Голы: Брейтуэйт, 22, 51 - Мурики, 41

"Эспаньол": Пачеко - Хиль, Монтес, Серхи Гомес (Кабрера, 90), Оливан - Дардер, Винисиус Соуза, Денис Суарес (Грагера, 71) - Видаль (Меламед, 46), Брейтуэйт (Пьер-Габриэль, 88), Пуадо (Хоселу, 71)

"Мальорка": Райкович - Маффео, Вальент (Анхель, 69), Раильо, Настасич, Хауме Коста (Морланес, 90) - Дани Родригес (Абдон, 90), де Галларета, Ли Кан Ин - Кадевере (Ндиай, 69), Мурики

Предупреждения: Грагера, 74, Меламед, 83 - де Галларета, 62, Райкович, 83

Казалось бы, за выживание борется "Кадис", но на своем поле они просто монстры. Вдумайтесь, "Субмарина" не проигрывает дома в Ла Лиге с 10 сентября!

Вот и сегодня с "Райо" опять победили. Да, легко не было - пришлось отдать мяч и потерпеть. В первом тайме хозяева вообще ничего не создали, а от пропущенного их спасла жадность Рауля де Томаса, который, находясь в явном офсайде, коснулся мяча, и без того летевшего в ворота "Кадиса".

Странно, но после этого "Райо" заиграл намного хуже, а хозяева будто воспрянули духом. В начале второго тайма Гвардиола на дриблинге прошел защиту, но не пробил вратаря. Опасно!

Развязка же наступила в самом конце. Сперва все тот же Гвардиола повторно использовал высокую линию защиты "Райо", но на сей раз пробил как надо. Ну, а уже в добавленное время Пат Сисс не использовал единственный шанс гостей на ничью, ударив с центра штрафной гораздо выше перекладины.

Благодаря победе "Кадис" покинул зону вылета и поднялся сразу на 14-е место с 25 очками. У "Райо" - 6-е место и 32 очка.

23-й тур Примеры. Кадис. "Нуэво Мирандилья"

"Кадис" - "Райо Вальекано" - 1:0

Гол: Гвардиола, 74

"Кадис": Ледесма - Карселен, Луис Эрнандес, Фали Хименес, Эспино - Бонгонда (Алехо, 74), Эскаланте, Алькарас (Феде, 67), Собрино (Алекс, 78) - Гвардиола (Рамос, 78), Рохер Марти (Лосано, 67)

"Райо Вальекано": Димитриевский - Балью, Лежен, Катена, Фран Гарсия - Паласон (Мартин, 79), Валентин (Сисс, 68), Комесанья (Унаи Лопес, 52), Альваро Гарсия - Камельо (Фалькао, 79), де Томас (Трехо, 68)

Предупреждения: Алькарас, 55, Эспино, 59, Эскаланте, 90+12 - де Томас, 51, Катена, 58, Фалькао, 90

Удаление: Катена, 90+6

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В статье: Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) Валенсия Мальорка Кадис Эспаньол (Барселона) Райо Вальекано (Мадрид)
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