Примера. Дубль Брейтуэйта, домашняя сила Кадиса и первая за три месяца победа Валенсии

Есть первая победа "Валенсии" в чемпионате с ноября! Назначение Рубена Барахи понемногу начинает производить эффект.

Ну, и игровой кризис "Ла Реала" тоже заметен, конечно. Сегодня баски, удерживающие третью строчку в таблице, считанные разы беспокоили Мамардашвили. Самый опасный момент был у Оярсабаля еще в начале матча - грузин среагировал блестяще.

"Валенсия" же играла интенсивно, настырно, защищалась большим числом. Публике на "Месталье", которая отвыкла от такого рвения, это нравилось.

Победный гол в итоге был забит перед перерывом - Субельдия срезал мяч в свои ворота после прохода и прострела Самуэла Лино.

Gana Mestalla. Gana Baraja. Gana el Valencia. AMUNT. Tres puntos de oro pic.twitter.com/umed92qPzQ — Vicente Bau (@vicente_bau) February 25, 2023

Во втором тайме "Летучие мыши" могли пару раз закрывать матч, но Ремиро отразил попытки Кастильехо и Васкеса, а Лино издали с рикошетом попал в штангу.

Впрочем, и 1:0 - тоже победа. Благодаря ей "Летучие мыши" покинули зону вылета - теперь они 17-е с 23 баллами. У "Реала Сосьедад" - 43 балла и одно очко преимущества над "Атлетико", которое, впрочем, скоро исчезнет, если баски продолжат выступать в том же духе. Травма Давида Сильвы превратила карету обратно в тыкву.

23-й тур Примеры. Валенсия. "Месталья"

"Валенсия" - "Реал Сосьедад" - 1:0

Гол: Субельдия, 40 (автогол)

"Валенсия": Мамардашвили - Фулькье, Паулиста (Джемерт, 46), Диахаби, Тони Лато (Васкес, 77) - Муса (Мориба, 78), Гильямон, Алмейда (Озкачар, 90+1) - Кастильехо (Коррея, 63), Дуро, Самуэл Лино

"Реал Сосьедад": Ремиро - Барренечеа (Сола, 46), Субельдия, Ле Норманн, Рико (Муньос, 63) - Браис Мендес (Ильярраменди, 73), Субименди, Мерино - Кубо (Карлос Фернандес, 73), Серлот, Оярсабаль

Предупреждения: Фулькье, 11, Муса, 45, Кастильехо, 55, Тони Лато, 67, Мамардашвили, 69, Паулиста, 90+5 - Субименди, 4, Рико, 36, Карлос Фернандес, 90+5

Матч двух середняков Ла Лиги, в котором "Мальорка" попалась в ловушку, которую обычно применяет сама.

Вместо привычного для домашних матчей контроля "Эспаньол" отдал островитянам мяч - нате, попробуйте что-то сделать. И это совсем сбило с толку команду Хавьера Агирре.

Оба гола "Эспаньола" случились после обрезок гостей на собственной половине поля. В первом случае Брейтуэйту нужно было лишь подставить ногу под прострел, во втором - не промазать с 6-7 метров без сопротивления.

3 - Espanyol forward Martin Braithwaite has scored in three of his four games against Mallorca in LaLiga, one for Leganés in October 2019, one for Barcelona in June 2020 and one today. Style. pic.twitter.com/ePf0aCgP04 — OptaJose (@OptaJose) February 25, 2023

Между двумя голами "Попугаев" вклинился элегантный мяч Мурики - единственный эпизод, когда "Мальорка" сегодня сыграла изысканно.

Могла ли она претендовать на большее? Пожалуй, да. "Эспаньол" не показал чудес надежности в обороне, но чтоб пробить Пачеко, Анхелю стоило бить сильнее, а Ли Кан Ину - точнее.

В таблице "Попугаи" благодаря победе поднялись на 12-е место с 27 очками. У "Мальорки" - 31 балл и 8-я строчка.

23-й тур Примеры. Барселона. "Корнелья-Эль-Прат"

"Эспаньол" - "Мальорка" - 2:1

Голы: Брейтуэйт, 22, 51 - Мурики, 41

"Эспаньол": Пачеко - Хиль, Монтес, Серхи Гомес (Кабрера, 90), Оливан - Дардер, Винисиус Соуза, Денис Суарес (Грагера, 71) - Видаль (Меламед, 46), Брейтуэйт (Пьер-Габриэль, 88), Пуадо (Хоселу, 71)

"Мальорка": Райкович - Маффео, Вальент (Анхель, 69), Раильо, Настасич, Хауме Коста (Морланес, 90) - Дани Родригес (Абдон, 90), де Галларета, Ли Кан Ин - Кадевере (Ндиай, 69), Мурики

Предупреждения: Грагера, 74, Меламед, 83 - де Галларета, 62, Райкович, 83

Казалось бы, за выживание борется "Кадис", но на своем поле они просто монстры. Вдумайтесь, "Субмарина" не проигрывает дома в Ла Лиге с 10 сентября!

Вот и сегодня с "Райо" опять победили. Да, легко не было - пришлось отдать мяч и потерпеть. В первом тайме хозяева вообще ничего не создали, а от пропущенного их спасла жадность Рауля де Томаса, который, находясь в явном офсайде, коснулся мяча, и без того летевшего в ворота "Кадиса".

⏱️¡Ya en juego la segunda mitad!



➡️ Cádiz 0-0 Rayo Vallecano | 46' pic.twitter.com/anIufyIpCP — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) February 25, 2023

Странно, но после этого "Райо" заиграл намного хуже, а хозяева будто воспрянули духом. В начале второго тайма Гвардиола на дриблинге прошел защиту, но не пробил вратаря. Опасно!

Развязка же наступила в самом конце. Сперва все тот же Гвардиола повторно использовал высокую линию защиты "Райо", но на сей раз пробил как надо. Ну, а уже в добавленное время Пат Сисс не использовал единственный шанс гостей на ничью, ударив с центра штрафной гораздо выше перекладины.

Благодаря победе "Кадис" покинул зону вылета и поднялся сразу на 14-е место с 25 очками. У "Райо" - 6-е место и 32 очка.

23-й тур Примеры. Кадис. "Нуэво Мирандилья"

"Кадис" - "Райо Вальекано" - 1:0

Гол: Гвардиола, 74

"Кадис": Ледесма - Карселен, Луис Эрнандес, Фали Хименес, Эспино - Бонгонда (Алехо, 74), Эскаланте, Алькарас (Феде, 67), Собрино (Алекс, 78) - Гвардиола (Рамос, 78), Рохер Марти (Лосано, 67)

"Райо Вальекано": Димитриевский - Балью, Лежен, Катена, Фран Гарсия - Паласон (Мартин, 79), Валентин (Сисс, 68), Комесанья (Унаи Лопес, 52), Альваро Гарсия - Камельо (Фалькао, 79), де Томас (Трехо, 68)

Предупреждения: Алькарас, 55, Эспино, 59, Эскаланте, 90+12 - де Томас, 51, Катена, 58, Фалькао, 90

Удаление: Катена, 90+6