Примера. Дубль Брейтуэйта, домашняя сила Кадиса и первая за три месяца победа Валенсии

Есть первая победа "Валенсии" в чемпионате с ноября! Назначение Рубена Барахи понемногу начинает производить эффект.

Ну, и игровой кризис "Ла Реала" тоже заметен, конечно. Сегодня баски, удерживающие третью строчку в таблице, считанные разы беспокоили Мамардашвили. Самый опасный момент был у Оярсабаля еще в начале матча - грузин среагировал блестяще.

"Валенсия" же играла интенсивно, настырно, защищалась большим числом. Публике на "Месталье", которая отвыкла от такого рвения, это нравилось.

Победный гол в итоге был забит перед перерывом - Субельдия срезал мяч в свои ворота после прохода и прострела Самуэла Лино.

Во втором тайме "Летучие мыши" могли пару раз закрывать матч, но Ремиро отразил попытки Кастильехо и Васкеса, а Лино издали с рикошетом попал в штангу.

Впрочем, и 1:0 - тоже победа. Благодаря ей "Летучие мыши" покинули зону вылета - теперь они 17-е с 23 баллами. У "Реала Сосьедад" - 43 балла и одно очко преимущества над "Атлетико", которое, впрочем, скоро исчезнет, если баски продолжат выступать в том же духе. Травма Давида Сильвы превратила карету обратно в тыкву.

23-й тур Примеры. Валенсия. "Месталья"

"Валенсия" - "Реал Сосьедад" - 1:0

Гол: Субельдия, 40 (автогол)

"Валенсия": Мамардашвили - Фулькье, Паулиста (Джемерт, 46), Диахаби, Тони Лато (Васкес, 77) - Муса (Мориба, 78), Гильямон, Алмейда (Озкачар, 90+1) - Кастильехо (Коррея, 63), Дуро, Самуэл Лино

"Реал Сосьедад": Ремиро - Барренечеа (Сола, 46), Субельдия, Ле Норманн, Рико (Муньос, 63) - Браис Мендес (Ильярраменди, 73), Субименди, Мерино - Кубо (Карлос Фернандес, 73), Серлот, Оярсабаль

Предупреждения: Фулькье, 11, Муса, 45, Кастильехо, 55, Тони Лато, 67, Мамардашвили, 69, Паулиста, 90+5 - Субименди, 4, Рико, 36, Карлос Фернандес, 90+5

Матч двух середняков Ла Лиги, в котором "Мальорка" попалась в ловушку, которую обычно применяет сама.

Вместо привычного для домашних матчей контроля "Эспаньол" отдал островитянам мяч - нате, попробуйте что-то сделать. И это совсем сбило с толку команду Хавьера Агирре.

Оба гола "Эспаньола" случились после обрезок гостей на собственной половине поля. В первом случае Брейтуэйту нужно было лишь подставить ногу под прострел, во втором - не промазать с 6-7 метров без сопротивления.

3 - Espanyol forward Martin Braithwaite has scored in three of his four games against Mallorca in LaLiga, one for Leganés in October 2019, one for Barcelona in June 2020 and one today. Style. pic.twitter.com/ePf0aCgP04