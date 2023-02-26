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Защитник Атлетико вылетел до конца сезона из-за травмы крестов

Испания
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Игрок потратит до шести месяцев на полное восстановление

Защитник Атлетико вылетел до конца сезона из-за травмы крестов

Фото: twitter.com/losclive / Автор: неизвестен

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Защитник "Атлетико" Рейнилду Мандава получил травму в матче 23-го тура Ла Лиги против "Реала" (1:1).

Как известно, после травмы футболист был вынесен из поля на носилках. Его вынужденно заменили на 23-й минуте поединка.

Позже журналист Фабрицио Романо написал, что у игрока диагностирован разрыв крестообразной связки колена. Срок восстановления составит около 6 месяцев.

Таким образом, 29-летний мозамбикский защитник больше не сыграет за "Атлетико" в текущем сезоне.

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В статье: Атлетико (Мадрид) Мандава Рейнилду
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Источник:
Fabrizio Romano

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