Защитник Атлетико вылетел до конца сезона из-за травмы крестов

Защитник "Атлетико" Рейнилду Мандава получил травму в матче 23-го тура Ла Лиги против "Реала" (1:1).

Как известно, после травмы футболист был вынесен из поля на носилках. Его вынужденно заменили на 23-й минуте поединка.

Позже журналист Фабрицио Романо написал, что у игрока диагностирован разрыв крестообразной связки колена. Срок восстановления составит около 6 месяцев.

Таким образом, 29-летний мозамбикский защитник больше не сыграет за "Атлетико" в текущем сезоне.