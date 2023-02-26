Рафинья получил травму, пнув ногой холодильник

Полузащитник "Барселоны" Рафинья повредил колено после того, как эмоционально отреагировал на замену в первом матче 1/16 финала Лиги Европы с "Манчестер Юнайтед" (2:2).

После замены Рафиньи на 83-й минуте, игрок ударил кулаком по креслу на скамейке запасных, а также пнул ногой холодильник, в котором хранились напитки. После этого игрок почувствовал боль в колене, что стало одной из причин отсутствия бразильца в стартовом составе "Барселоны" в матче чемпионата Испании с "Кадисом" (2:0).

В ответной игре 1/16 финала Лиги Европы "Барселона" уступила "Манчестер Юнайтед" со счётом 1:2 и завершила выступление в турнире. В чемпионате Испании нынешнего сезона "Барселона" находится на первом месте.