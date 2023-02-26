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Анчелотти: У Реала не физическая усталость, а ментальная. Матч против Атлетико был 17-м за последние 50 дней

Испания
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Мадридцы "наелись" футбола

Анчелотти: У Реала не физическая усталость, а ментальная. Матч против Атлетико был 17-м за последние 50 дней

Фото: https://twitter.com/MrAncelotti

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Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти рассказал, почему его команда не смогла победить "Атлетико" в матче 23-го тура Ла Лиги.

“Пропустили гол, потому что нужно учитывать и силу соперника. Гризманн – фантастический, а Хименес очень хорошо играет в завершении, это же произошло с Альваро.

Нам нужно было добавить, а команда, наоборот, немного подсела. Думаю, это не физическая усталость, а более ментальная. Это нормально, потому что матч с "Атлетико" был 17-м за последние 50 дней”, - сказал Анчелотти.

Отметим, что "Реал" недавно выиграл Клубный чемпионат мира, а также продолжает выступления в Ла Лиге, Кубке Испании и Лиге чемпионов. В частности, 21 февраля "сливочные" победили 5:2 английский "Ливерпуль" на "Энфилде" в первом матче 1/8 ЛЧ.

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В статье: Карло Анчелотти Атлетико (Мадрид) Реал (Мадрид)
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Источник:
Marca

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