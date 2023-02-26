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Не без помощи Цыганкова. Жирона впервые после ЧМ-2022 выиграла гостевой матч
До сегодняшнего дня "Жирона" была среди худших команд Ла Лиги по результатам выездных встреч
Фото: laliga.com / Автор невідомий
"Жирона", за которую выступает украинский вингер Виктор Цыганков,
Счет во встрече был открыт Алейксом Гарсией с результативной передачи Виктора Цыганкова. Два других гола баски забили в свои ворота.
Этот результат примечателен тем, что стал первой гостевой победой "Жироны" с ноября прошлого года. В последний раз каталонский клуб побеждал на выезде еще до ЧМ-2022 "Эльче" (1:2). После этого серия неудач за пределами собственного стадиона составила четыре поединка подряд: одна ничья и три поражения.
До сегодняшнего дня "Жирона" делила семнадцатое место среди 20 клубов по результатам гостевых встреч с одной победой в десяти играх.
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