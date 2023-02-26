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Не без помощи Цыганкова. Жирона впервые после ЧМ-2022 выиграла гостевой матч

Испания
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До сегодняшнего дня "Жирона" была среди худших команд Ла Лиги по результатам выездных встреч

Не без помощи Цыганкова. Жирона впервые после ЧМ-2022 выиграла гостевой матч

Фото: laliga.com / Автор невідомий

UA-Футбол
Новина українською

"Жирона", за которую выступает украинский вингер Виктор Цыганков, одержала выездную победу над "Атлетико" из Бильбао 3:2.

Счет во встрече был открыт Алейксом Гарсией с результативной передачи Виктора Цыганкова. Два других гола баски забили в свои ворота.

Этот результат примечателен тем, что стал первой гостевой победой "Жироны" с ноября прошлого года. В последний раз каталонский клуб побеждал на выезде еще до ЧМ-2022 "Эльче" (1:2). После этого серия неудач за пределами собственного стадиона составила четыре поединка подряд: одна ничья и три поражения.

До сегодняшнего дня "Жирона" делила семнадцатое место среди 20 клубов по результатам гостевых встреч с одной победой в десяти играх.

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В статье: Виктор Цыганков Жирона
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