Не без помощи Цыганкова. Жирона впервые после ЧМ-2022 выиграла гостевой матч

"Жирона", за которую выступает украинский вингер Виктор Цыганков, одержала выездную победу над "Атлетико" из Бильбао 3:2.

Счет во встрече был открыт Алейксом Гарсией с результативной передачи Виктора Цыганкова. Два других гола баски забили в свои ворота.

Этот результат примечателен тем, что стал первой гостевой победой "Жироны" с ноября прошлого года. В последний раз каталонский клуб побеждал на выезде еще до ЧМ-2022 "Эльче" (1:2). После этого серия неудач за пределами собственного стадиона составила четыре поединка подряд: одна ничья и три поражения.

До сегодняшнего дня "Жирона" делила семнадцатое место среди 20 клубов по результатам гостевых встреч с одной победой в десяти играх.