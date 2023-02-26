Примера. Альмерия - Барселона 1:0. Слишком устали в Манчестере

После вылета из Лиги Европы от "МЮ" "Барселона" еще и впервые с октября проиграла в чемпионате. Кризис? Пожалуй, не будем спешить.

Судя по увиденному в Альмерии, каталонцы страшно устали. Скамейки не хватает, а вылетевшие из-за травм Педри и Дембеле - ключевые персоны в своих линиях, им нет замены.

Во многом из-за вылета этой парочки Левандовский сегодня не получил ни единой передачи на гол. Да, "Барса" имела 70% владения, но всякий раз, доходя до штрафной, навешивала - более изысканных, "каталонских" идей не находилось.

Первый тайм прошел вообще без моментов у ворот Мартинеса. А что "Альмерия"? Она тоже не искрила фантазией, но даже с глубокой линией обороны одну атаку таки придумала - это Суарес забросил на Туре, а тот от перекладины расстрелял ворота.

3 - @FCBarcelona ???????? conceded the first goal in a single @LaLigaEn game for the third time this season (the lowest tally for any team in the competition), winning the last one (1-2 v Osasuna in November 2022) and losing the other one (3-1 v Real Madrid in October 2022). Strange. pic.twitter.com/zjtmIZo5aI — OptaJose (@OptaJose) February 26, 2023

Хави отлично понимал, что во втором тайме надо прибавлять, но кем? На лавке сидели только юниоры. Те же игроки, которые были на поле, напоминали выжатые лимоны.

Суарес ударом из пределов штрафной мог их добивать, но мяч на пути к воротам встретился с корпусом Маркоса Алонсо - и так интрига выжила.

"Барселона", однако, даже на ничью не наиграла. Первый удар в створ ворот Мартинеса нанес дебютант Аларкон, вышедший на замену на 76-й минуте. Сильно, правда? Ну, и еще были пара неплохих резанных подач от Феррана на Рафинью и Араухо - и все.

???????? | Almería 1–0 Barcelona



A brave display by the hosts held league leaders to just one shot on target and inflicted them only their second league defeat of the season, and first since El Clásico in October.



This is Almería's first-ever win over Barcelona! ????????#AlmeríaBarca pic.twitter.com/aEH93wOCC5 — Sofascore (@SofascoreINT) February 26, 2023

Каталонцам повезло, что их худший матч в чемпионате совпал с потерей "Реалом" очков в дерби; благодаря этому отрыв команды Хави от мадридцев сократился всего на очко - 59 очков против 52. Ну, а у героичной "Альмерии" 15-е место и 25 очков. Это означает, что в зону вылета опять опускается "Валенсия".

23-й тур Примеры. Альмерия. "Хуэгос Медитерранеос"

"Альмерия" - "Барселона" - 1:0

Гол: Туре, 24

"Альмерия": Фернандо Мартинес - Чуми, Родриго Эли, Бабич, Акиеме - Баптистао (Саму Кошта, 83), Эгуарас (Посо, 83), де ла Хос, Робертоне (Рамазани, 76) - Суарес (Эмбарба, 76), Туре (Каики, 89)

"Барселона": тер Штеген - Роберто (Торре, 76), Кристенсен, Эрик Гарсия (Араухо, 67), Альба (Алонсо, 67) - Кессье (Рафинья, 46), Бускетс (Аларкон, 76), де Йонг - Ферран Торрес, Левандовский, Гави

Предупреждения: Робертоне, 47, Чуми, 53, Фернандо Мартинес, 87 - Эрик Гарсия, 35, Рафинья, 54, Гави, 57