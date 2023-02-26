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Примера. Альмерия - Барселона 1:0. Слишком устали в Манчестере

Испания
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(2 голосов)

Второе кряду поражение каталонцев

Примера. Альмерия - Барселона 1:0. Слишком устали в Манчестере

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Silvestre Szpylma/Quality Sport Images

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

После вылета из Лиги Европы от "МЮ" "Барселона" еще и впервые с октября проиграла в чемпионате. Кризис? Пожалуй, не будем спешить.

Судя по увиденному в Альмерии, каталонцы страшно устали. Скамейки не хватает, а вылетевшие из-за травм Педри и Дембеле - ключевые персоны в своих линиях, им нет замены.

Во многом из-за вылета этой парочки Левандовский сегодня не получил ни единой передачи на гол. Да, "Барса" имела 70% владения, но всякий раз, доходя до штрафной, навешивала - более изысканных, "каталонских" идей не находилось.

Первый тайм прошел вообще без моментов у ворот Мартинеса. А что "Альмерия"? Она тоже не искрила фантазией, но даже с глубокой линией обороны одну атаку таки придумала - это Суарес забросил на Туре, а тот от перекладины расстрелял ворота.

Хави отлично понимал, что во втором тайме надо прибавлять, но кем? На лавке сидели только юниоры. Те же игроки, которые были на поле, напоминали выжатые лимоны.

Суарес ударом из пределов штрафной мог их добивать, но мяч на пути к воротам встретился с корпусом Маркоса Алонсо - и так интрига выжила.

"Барселона", однако, даже на ничью не наиграла. Первый удар в створ ворот Мартинеса нанес дебютант Аларкон, вышедший на замену на 76-й минуте. Сильно, правда? Ну, и еще были пара неплохих резанных подач от Феррана на Рафинью и Араухо - и все.

Каталонцам повезло, что их худший матч в чемпионате совпал с потерей "Реалом" очков в дерби; благодаря этому отрыв команды Хави от мадридцев сократился всего на очко - 59 очков против 52. Ну, а у героичной "Альмерии" 15-е место и 25 очков. Это означает, что в зону вылета опять опускается "Валенсия".

23-й тур Примеры. Альмерия. "Хуэгос Медитерранеос"

"Альмерия" - "Барселона" - 1:0

Гол: Туре, 24

"Альмерия": Фернандо Мартинес - Чуми, Родриго Эли, Бабич, Акиеме - Баптистао (Саму Кошта, 83), Эгуарас (Посо, 83), де ла Хос, Робертоне (Рамазани, 76) - Суарес (Эмбарба, 76), Туре (Каики, 89)

"Барселона": тер Штеген - Роберто (Торре, 76), Кристенсен, Эрик Гарсия (Араухо, 67), Альба (Алонсо, 67) - Кессье (Рафинья, 46), Бускетс (Аларкон, 76), де Йонг - Ферран Торрес, Левандовский, Гави

Предупреждения: Робертоне, 47, Чуми, 53, Фернандо Мартинес, 87 - Эрик Гарсия, 35, Рафинья, 54, Гави, 57

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Комментарии (70)
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Перевзутий
26.02.2023 в 23:11
Нежданчик, конечно, но далеко не конец света. Вся борьба впереди.
Ответить
0
0
La Scala (Milano)
26.02.2023 в 22:56
Цікавий результат))). Інтрига в Ла Лізі відновлюється))). Не те що в Серії А...)). Прикольно читати барсоглорів))). В одного судді винні, в іншого тренер, в третього гравці .
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+2
0
avatar
Барселиниуc (землянин)
26.02.2023 в 22:46
Пардон, ещё один штрих... Если Хави обосрётся и в элькласико, интересно будет посмотреть на его хавальник и услышать, шо он будет на прессухе мычать. Отмазки про усталость не приму категорично.
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0
-1
metall5291 (Kharkiv)
26.02.2023 в 22:44
Эпичный пр*б (я надеюсь ) и начало конца барсюков где бы то ни было. Реалу нужен конкурент в чемпионате а не этот жалкий сброд который играет без системы в надежде "как получится". Увы в Ла Лиге такового пока нет. Кроме упомянутого сброда. Потому - то понтов выше неба. Но впереди большой слив из баранок. ничьих и натужных побед. Которые опяять же приведут к баранкам и ничьим.Поэтому Реал смотрит с оптимизмом и в Ла -Лигу и в ЛЧ, Ну а барса ??? Х С Н.
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0
0
balamyt (Boston)
26.02.2023 в 22:44
Я бы хотел успокоить фанатов Барсы . к которым я тоже отношусь и фанатов Ре ..Эала..Иногда холодный душ полезен и грандам...Я был бы рад если б и в УПЛ аутсайдеры могзи дрючить лидеров. Это вносит интригу и возбуждает нервы..Так что не раслабляемся..Вся борьба еще в переди...И в АПЛ лидеры теряют очки..Чем ьыде уровень футбола страны ,нем больше таких неожиданностей...Тут и тренеры порой бессильны...Есть понятие Фарта и Рока...Но в итоге пабедит сильнейший
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0
-2
metall5291 (Kharkiv)
26.02.2023 в 23:06
для грандов - да. Но где здесь гранд?
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0
0
avatar
Барселиниуc (землянин)
26.02.2023 в 22:31
Короче ладно, проехали. Прое.бали так прое.бали +10... едем дальше. Но если Барса просрёт чемп это будет вина только Коротышки. Никогда я этого физручишку не назову тренером, НИКОГДА. Ну, а теперь танцы... ну, а теперь мазурку, господа!
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0
-1
avatar
sasha1951 (Sausalito)
26.02.2023 в 22:43
Ты прав. Ждём Классико, после которого будем поливать друг друга
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+1
0
avatar
Барселиниуc (землянин)
26.02.2023 в 23:09
Жду не дождусь. Некоторому из Харькова придётся одеть резиновые сапоги, шоб не дай божЕ запачкать свои выглаженные брюки. А лучше сразу ОЗК и противогаз, ну так, для верности. А лучше некоторому вообще не заходить на нашу помойку, шоб уж вообще наверняка. Но он зайдёт... сплюнет при входе, поморщится и пригнувшись зайдёт.
0
0
avatar
Жажа the best (Харьков)
26.02.2023 в 22:11
Пора гнома из Франции возвращать. Иначе барса может расстерять семиочковое преимущество перед Реалом и не выиграть чемпионат!
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+2
-1
avatar
hrdhrd (Украина)
26.02.2023 в 22:16
Та с ним будет -7 в другую сторону))
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+2
-1
metall5291 (Kharkiv)
26.02.2023 в 22:18
Жажа - молодец. Мир всем нашим. Война всем не нашим. Пытался с ними говорить по-человечески и о футболе. Ошибся увы. Мы за Харьков и за Реал. А они -- Х . С Н.
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+2
-1
avatar
Барселиниуc (землянин)
26.02.2023 в 22:06
Ну шо блъ, хорошо твои игроки Хави отдохнули перед элькласикой? Настроение бодрое, приподнятое, да? в кармане +10.. Баклан дебильный блъ..
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+1
-5
avatar
dynamo kiev #1 (Charlotte )
26.02.2023 в 22:08
Не стоит пеплом голову посыпать, это не конец света. Сейчас Хави нас почитает и всё исправит
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0
-5
avatar
Барселиниуc (землянин)
26.02.2023 в 22:14
Да эта мразь тупоголовая мне сегодня всё настроение испортила. Пошёл он нах.уй. Щас будет говорить, шо, мол, это моя ошибка, это я виноват и всё такое... козлина блъ.. Подожди браток немного, я скоро успокоюсь и потом посмеюсь вместе с тобой.
0
-3
avatar
Campeón
26.02.2023 в 22:18
«Результат матча нас разозлил. Мы сыграли худший матч в сезоне. Нам не хватало интенсивности, ритма. Это был день, когда мы не могли проиграть. Нам не хватило агрессивности, чтобы выиграть встречу. Этот исход тяжело принять. Мы по-прежнему лидируем в чемпионате, но сегодня мы потерпели неудачу.Можно было заметить небольшую усталость, и поэтому мы сделали ротацию. Но мы упустили прекрасную возможность увеличить отрыв. Мы перепробовали различные схемы по ходу матча, но «Альмерия» очень хорошо оборонялась», — приводит слова Хави Marca.
+1
0
Algrab (Костопiль)
26.02.2023 в 22:18
+2
0
avatar
Барселиниуc (землянин)
26.02.2023 в 22:24
Так Хави ещё и трус к тому же?
0
-1
metall5291 (Kharkiv)
26.02.2023 в 22:21
Campeón. Дякую Конашенков теж так коментує свої просьори та путлерівські теж.
Ответить
+2
-1
avatar
Campeón
26.02.2023 в 22:05
Спершу Левандовські кинули із ЗМ на користь чмоссі, потім в барсі прокотили повз єврокубки через переможний проект фізрука чаві, а тепер тупорилі путалонці, які більше розбираються в статтевих органах ніж в футболі, починають сипати критикою в його адресу мов "подивіться як здувся"
Ответить
+3
-1
avatar
sasha1951 (Sausalito)
26.02.2023 в 22:03
Олень скажет: Барсу не видел, был на матче Шарлеруа-Сінт-Трейден.
Ответить
+2
-1
Algrab (Костопiль)
26.02.2023 в 22:04
Та ні...В нього по стандарту перегляд НХЛ....На те він і Олень...
Ответить
+2
-1
avatar
sasha1951 (Sausalito)
26.02.2023 в 22:07
Вчера сказал, что он в Бельгии
+3
-1
metall5291 (Kharkiv)
26.02.2023 в 22:13
.... "и сам Марсель Марсо ей что-то говорил".- ибо дарик может быть не только мужчиной но и женщиной. И даже трансом который свистит. Поэтому не расслабляемся он может появиться даже в виде вируса.
+2
-1
metall5291 (Kharkiv)
26.02.2023 в 22:08
Если в бельгийской лечебнице для буйных транслировали - я проверю и попробую ему поверить. Жалко что ли. Лишь бы Барса на дно пошла. С дариком или без с шампиньоном или без разве не пофиг или пифиг или пих*й
Ответить
+4
-1
avatar
Барселиниуc (землянин)
26.02.2023 в 21:55
Мало того, шо у нас не играли три основных игрока, Дембеле, Педри и Фати, так этот дегенерат убрал и ещё троих игроков основы, заменив их плохо сыгранными с основой Роберто, Гарсией и Альбой. Пздц баран. Ну хорошо, ты же видишь, шо игра совсем не клеится, ну так меняй же ты игроков уже сразу после перерыва... Нет блъ, это приторможенный начал делать замены аж на 65 минуте, когда они уже них.уя не решали. Е.бать копать, как можно быть таким долбоё.бом..
Ответить
+2
-3
Algrab (Костопiль)
26.02.2023 в 22:00
Ответить
+2
-1
metall5291 (Kharkiv)
26.02.2023 в 22:03
Дружище. Мои крокодилы активизировались и едят даже табуретки. К чему бы это??? Ты должен знать не скрывай. Теперь уже я на лошади а ты где???
Ответить
+2
-1
Algrab (Костопiль)
26.02.2023 в 21:53
Нагорода знайшла " героїв"... А як вчора співали, як співали...
Ответить
+3
-1
metall5291 (Kharkiv)
26.02.2023 в 21:59
Співали так що листя на пальмах ворушилось. І вона не підвела.
Ответить
+2
-1
Algrab (Костопiль)
26.02.2023 в 22:01
Тепер верхівка пальми стирчить із сраки барселоха....
+2
-1
metall5291 (Kharkiv)
26.02.2023 в 21:52
Знов не чути даріка у лісі. Ніби здохла барселона в альмерісі.... Сказка и песня, шкандаль и ср*ч в одном флаконе. Четыре в одном - акция. Барсики, вылазьте все, За Дариком спец - борт в Шепетовку. Мы хотим всех вас видеть. Мы за сутки успели за вами долбо/дятлами соскучиться устали от тишины. И без вони тоже. А ну-ка наподдайте газу из Барселоны. Ждём. Жде болільник жде.
Ответить
+5
-1
Algrab (Костопiль)
26.02.2023 в 21:52
Ответить
+4
-1
avatar
Барселиниуc (землянин)
26.02.2023 в 21:42
Если б этот пустоголовый идиот Хави выпустил в старте основных игроков Кунде, Араухо и Бальде, игра сложилась бы совсем по другому. Кто-нибудь из барселонцев мне скажет почему этот чернявый идиот не выпустил их в старте?
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+1
-3
avatar
dynamo kiev #1 (Charlotte )
26.02.2023 в 21:44
Он и сам не знает. )) Но стартовый состав действительно был непонятный.
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+1
-3
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Spokoyno (Київ)
26.02.2023 в 21:49
Тому що вирішив дати їм трошки відпочити. Ну нема наразі футболістів, які можуть обіграти класом... Подивиться, як "здувся" Левандовський... Так за поразку перш за все несе відповідальність тренерський штаб! Але він распоряжаться тим що є. А дехто на спаді, Роберт НУЛЬ ударів в площину, а дехто і не сильно піднявся.
Ответить
0
-3
Algrab (Костопiль)
26.02.2023 в 21:54
+3
-1
avatar
Барселиниуc (землянин)
26.02.2023 в 21:58
Та нах.уй надо это видпочиваты, если надо делать +10, а потом пусть видпочивают блъ.
+1
-2
avatar
dynamo kiev #1 (Charlotte )
26.02.2023 в 22:03
Виталий, ну как 19летний Бальде, Кунде 23 года и Араухо могут устать больше ветеранов? Да они через день могут играть. Это действительно ошибка Хави.
0
-1
Algrab (Костопiль)
26.02.2023 в 22:05
+1
-1
avatar
hrdhrd (Украина)
26.02.2023 в 22:09
Тут многие не понимают, что игры раз в 3 дня рано или поздно заканчиваются севшими батарейками и травмами. Вот Хави и решил, что лучше здесь дать отдохнуть нескольким игрокам основы, имея неплохой очковый задел в Ла Лиге, чем в Класико в четверг вся команда встанет минуте к 60. Хотя вполне вероятно, что она и так встанет, Реал планомерно набирает от матча к матчу, а свой пик физики Барселона могла уже и пройти.
+3
0
avatar
dynamo kiev #1 (Charlotte )
26.02.2023 в 22:12
Без Педри и Дембеле не имею много оптимизма к игре в четверг. Разве что настрой на игру будет другим.
0
-2
avatar
hrdhrd (Украина)
26.02.2023 в 22:13
А про физрука читать вообще смешно. Ну возьмите не физрука, придет какой-то Тухель, скажет "Давайте мне миллиард на трансферы". Легко быть Гвардиолой, которому регулярно завозят вагоны денег на закупки, а такие специалисты, как Анчелотти и Хави, умеющие работать с тем, что есть, на вес золота. Особенно в условиях Реала и Барселоны, которые не могут тягаться с денежными мешками из АПЛ и всякими шейхами.
+3
0
avatar
dynamo kiev #1 (Charlotte )
26.02.2023 в 22:17
Любой тренер может начудить. В это время непозволительно большие расходы, а точнее не по карману. Хави еще учится. Я бы не стал ругать его после каждой неудачи. Не те времена и возможности.
0
-2
avatar
Spokoyno (Київ)
26.02.2023 в 22:52
Олег, Алекс сьогодні був не останній матч Тому тренерський штаб повинен думати далі... І не ясно у якому стані перераховані Вами. НЕ ВГАДАЛИ! Утім хто заважав Роберту хоч раз влучити у ствір! Але ж і він не один грає в лінії нападу А специ підрахували і виявилось, що з 13 ударів лише ОДИН попав в площину! Це хто Хаві чи хтось тренерів винен, що гравці в такий формі. До речі виявилось, що xG на користь гостей 0,96 : 1,11. Тобто класу чи фарту у господарів вистачило для реалізації, хоч одного моменту, а а гості тільки більше тиску створювали. Саме за останнє відповідає Ернандес і Ко.
0
0
oda1979 (Запорожье)
26.02.2023 в 21:37
вот везение шлемазлов и закончилось. Сейчас начнется их порка. Место 3-4 будет за счастье.
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+6
-1
avatar
Барселиниуc (землянин)
26.02.2023 в 21:37
Хави, долбоё.бина ты дебильная, где в старте Кунде, где в старте Араухо, Бальде? Ты шо, долбое.ба кусок, вообще на всю голову примороженный? Пздц нах.уй, нет слов, сс.ука блъ..
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+1
-3
avatar
dynamo kiev #1 (Charlotte )
26.02.2023 в 21:40
Они наверное устали. Это Альба и Бускетс с Роберто никогда не устают и могут играть Бен подмены
Ответить
+1
-3
avatar
Барселиниуc (землянин)
26.02.2023 в 22:39
В бой идут одни старики.
0
-1
metall5291 (Kharkiv)
26.02.2023 в 21:35
Хеллоу, сепаряне. Как там у вас? Кисло? А что так? А где дарик, а где барсо-пингвинус, а где дядько успоконный??? Где вся мразотта на букву п.и.з. ??? Где вы , попрятались, чи поховались під ганчірку??? Де Льося Шампіньон - невже він зрадив барсу та втік до парижу. Ой , сором, сором, нудьга та блювота з вашої величезної купи г-на. Так і далі буде, Истерикой бдрч удовлетворен.
Ответить
+7
-1
oda1979 (Запорожье)
26.02.2023 в 21:38
падажи. Это только начало. Ожидаю вынос каталонского тела в классико.
Ответить
+6
-1
avatar
dynamo kiev #1 (Charlotte )
26.02.2023 в 21:32
Oops, неувязочка. Может справедливее была бы ничья, а может и нет. На что Барса рассчитывала, что хозяева сами себе забьют? Это был кошмар, вся команда играла отвратительно. Ни одного положительного момента не увидел. Хозяева грамотно оборонялись? Не думаю, это Барса в нападении была никакая и даже хуже. И еще один момент. Рафинья должен успокоиться. Таращит глаза так, что я бы на месте судьи убрал бы его с поля.
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+1
-3
avatar
Барселиниуc (землянин)
26.02.2023 в 21:30
Тупые мадридасы, за сегодняшний обсёр Барсы поцелуйте тупорылого физрука Хави в ж0пу. Это этот тупой коротышка поднял вам настроение.
Ответить
+1
-7
metall5291 (Kharkiv)
26.02.2023 в 21:41
Если вы обоср*тесь в Ла _Лиге - многие лично приедут и поцелую его "в туда". И сделают для тебя селфи, и вышлют фото. Но,надеюсь, всё обойдется меньшими потерями. Как нибудь обос*тесь без постороней помощи. А что там с судьями??? Неужели они опять поле перекопали?
Ответить
+6
-2
avatar
sasha1951 (Sausalito)
26.02.2023 в 21:29
Олень из дурки, ты где?
Ответить
+5
-1
oda1979 (Запорожье)
26.02.2023 в 21:40
в дурке:)))
Ответить
+5
-1
Algrab (Костопiль)
26.02.2023 в 21:49
В глибокому медикаментозному сні...
Ответить
+3
0
avatar
Spokoyno (Київ)
26.02.2023 в 21:28
Що я і попереджував... СС зробили все, щоб Барселона НЕ ВИГРАЛА! Там де господарям надавалась право "зносити" - гості тут же карались за будь-який дотик до суперника! А так... ще після Манчестера писав, що забагато сил витрачено... Здавалось копійки там суддя проявив свою лояльність, там сил не вистачило добігти... доборотися і все. Ну і вишенька на торті Роберт ЖОДНОГО удару в площину воріт!
Ответить
+1
-6
avatar
hrdhrd (Украина)
26.02.2023 в 21:32
Ну правильно, кто ж будет палиться, только началось судебное разбирательство по поводу многолетнего приплачивания Барселоной судейскому корпусу. Затаились судьи пока, помогать не будут. Крепитесь, как бы еще -15 очков не влепили, как Ювентусу
Ответить
+5
-1
oda1979 (Запорожье)
26.02.2023 в 21:42
кстати да. Руммениге в своей вьюхе поржал с платежей шлемазлов судейскому корпусу. Мутной конторке Барселона платила 75% от ее (конторки) оборота. Типа за услуги:))
+5
-1
avatar
Барселиниуc (землянин)
26.02.2023 в 21:32
Та при чём здесь СС... тут эта дебильная коротышка матч прое.бала своим стартовым составом.
Ответить
+1
-4
avatar
Spokoyno (Київ)
26.02.2023 в 22:11
Гравець господарів виносить м'яч, утім суддя призначає удар від воріт та картку для Хаві Футболіст Альмерії грає проти Альби "трошки в ногу, трошки в м'яч", Жорді падає, а арбітр вважає, що то "чоловіча боротьба" та це привело до єдиного голу. В той же час, коли Гаві просто вистрибнув поряд з суперником, а той впав свисток прозвучав. Так арбітраж лише краплинка, але іноді це приводить до ...
0
-2
avatar
Барселиниуc (землянин)
26.02.2023 в 21:27
100%-й проё.б физрука Хави.
Ответить
+1
-6
avatar
walcom (Киев)
26.02.2023 в 21:25
фууу вот это серлона наделала Ну конечно виноваты судьи и Реал)
Ответить
+6
-1
Algrab (Костопiль)
26.02.2023 в 22:06
Ответить
+1
0
avatar
Барселиниуc (землянин)
26.02.2023 в 21:24
Ну, и шо я вам говорил? Я тут шо, один разбираюсь в футболе?
Ответить
+1
-6
avatar
hrdhrd (Украина)
26.02.2023 в 21:24
Весна, теплеет понемногу, уже до -7. А может оверперформанс Барселоны подходит к концу, вечно везти не может, да и спад должен наступить. Все равно, конечно, подопечные Хави выглядят фаворитами, слишком уж большой запас очков + меньше турниров, но пока гонка продолжается.
Ответить
+5
-1
avatar
Campeón
26.02.2023 в 21:24
Роблю чайок і готуюсь читати коменти тупорилих путалонців, які будуть поносити свій клуб
Ответить
+4
-1
avatar
hrdhrd (Украина)
26.02.2023 в 21:25
Хави физрук, Торрес тормоз, судьи, Перес, полнолунье
Ответить
+4
-2
Algrab (Костопiль)
26.02.2023 в 21:50
+3
-1

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