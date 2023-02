Примера. Альмерия - Барселона 1:0. Слишком устали в Манчестере

После вылета из Лиги Европы от "МЮ" "Барселона" еще и впервые с октября проиграла в чемпионате. Кризис? Пожалуй, не будем спешить.

Судя по увиденному в Альмерии, каталонцы страшно устали. Скамейки не хватает, а вылетевшие из-за травм Педри и Дембеле - ключевые персоны в своих линиях, им нет замены.

Во многом из-за вылета этой парочки Левандовский сегодня не получил ни единой передачи на гол. Да, "Барса" имела 70% владения, но всякий раз, доходя до штрафной, навешивала - более изысканных, "каталонских" идей не находилось.

Первый тайм прошел вообще без моментов у ворот Мартинеса. А что "Альмерия"? Она тоже не искрила фантазией, но даже с глубокой линией обороны одну атаку таки придумала - это Суарес забросил на Туре, а тот от перекладины расстрелял ворота.

3 - @FCBarcelona ???????? conceded the first goal in a single @LaLigaEn game for the third time this season (the lowest tally for any team in the competition), winning the last one (1-2 v Osasuna in November 2022) and losing the other one (3-1 v Real Madrid in October 2022). Strange. pic.twitter.com/zjtmIZo5aI