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Реал - Атлетико: хорошо ли вы помните игроков, выступавших за эти клубы? Квиз
Послевкусие мадридского дерби
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В субботу, 25 февраля, в Мадриде прошел центральный матч 23-го тура испанской Ла Лиги. "Реал" на "Сантьяге Бернабеу" сыграл вничью 1:1 с "Атлетико".
После этого противостояния предлагаем вам вспомнить игроков, игравших в этих клубах. С квизом, в котором будут 20 игроков, вам нужно справиться за пять минут. В викторине будут встречаться игроки, которые в своей карьере играли за один из этих клубов, за обе команды или вообще не имеют опыта выступлений ни за одну из этих команд.
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