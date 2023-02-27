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Реал - Атлетико: хорошо ли вы помните игроков, выступавших за эти клубы? Квиз

Испания
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Послевкусие мадридского дерби

Реал - Атлетико: хорошо ли вы помните игроков, выступавших за эти клубы? Квиз

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Корнейчук Автор UA-Футбол
Новина українською

В субботу, 25 февраля, в Мадриде прошел центральный матч 23-го тура испанской Ла Лиги. "Реал" на "Сантьяге Бернабеу" сыграл вничью 1:1 с "Атлетико".

После этого противостояния предлагаем вам вспомнить игроков, игравших в этих клубах. С квизом, в котором будут 20 игроков, вам нужно справиться за пять минут. В викторине будут встречаться игроки, которые в своей карьере играли за один из этих клубов, за обе команды или вообще не имеют опыта выступлений ни за одну из этих команд.

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В статье: квиз от UA-Футбол
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