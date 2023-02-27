Реал - Атлетико: хорошо ли вы помните игроков, выступавших за эти клубы? Квиз

В субботу, 25 февраля, в Мадриде прошел центральный матч 23-го тура испанской Ла Лиги. "Реал" на "Сантьяге Бернабеу" сыграл вничью 1:1 с "Атлетико".

После этого противостояния предлагаем вам вспомнить игроков, игравших в этих клубах. С квизом, в котором будут 20 игроков, вам нужно справиться за пять минут. В викторине будут встречаться игроки, которые в своей карьере играли за один из этих клубов, за обе команды или вообще не имеют опыта выступлений ни за одну из этих команд.