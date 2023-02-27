Набиль Фекир порвал кресты. Сезон для него закончен

Атакующий хавбек " Бетиса " Набиль Фекир получил тяжелую травму в недавнем матче Ла Лиги с "Эльче" (3:2).

Как сообщает пресс-служба "Бетиса", медицинское обследование игрока диагностировало разрыв крестоподобных связок левого колена.

В ближайшие дни хавбек перенесет операцию.

Сроки восстановления при такой травме – не менее полгода. Таким образом, в текущем сезоне 29-летний Набиль уже не сыграет.

Фекир – один из лидеров "Бетиса" в нынешнем сезоне. Провел 20 матчей во всех турнирах, забил 6 голов и отдал 3 ассиста.