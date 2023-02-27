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Набиль Фекир порвал кресты. Сезон для него закончен
Для Бетиса это серьезная потеря
realbetisbalompie.es
Атакующий хавбек "
Как сообщает пресс-служба "Бетиса", медицинское обследование игрока диагностировало разрыв крестоподобных связок левого колена.
В ближайшие дни хавбек перенесет операцию.
Сроки восстановления при такой травме – не менее полгода. Таким образом, в текущем сезоне 29-летний Набиль уже не сыграет.
Фекир – один из лидеров "Бетиса" в нынешнем сезоне. Провел 20 матчей во всех турнирах, забил 6 голов и отдал 3 ассиста.
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