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Набиль Фекир порвал кресты. Сезон для него закончен

Испания
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Для Бетиса это серьезная потеря

Набиль Фекир порвал кресты. Сезон для него закончен

realbetisbalompie.es

Новина українською

Атакующий хавбек "Бетиса" Набиль Фекир получил тяжелую травму в недавнем матче Ла Лиги с "Эльче" (3:2).

Как сообщает пресс-служба "Бетиса", медицинское обследование игрока диагностировало разрыв крестоподобных связок левого колена.

В ближайшие дни хавбек перенесет операцию.

Сроки восстановления при такой травме – не менее полгода. Таким образом, в текущем сезоне 29-летний Набиль уже не сыграет.

Фекир – один из лидеров "Бетиса" в нынешнем сезоне. Провел 20 матчей во всех турнирах, забил 6 голов и отдал 3 ассиста.

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В статье: Бетис (Севилья) Набиль Фекир
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Источник:
ФК Бетіс

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