Примера. Вильярреал - Хетафе 2:1. Вингеры спасли Сетьена от увольнения

"Хетафе" создал больше голевых шансов, чем "Вильярреал", но проиграл, ведь создавать мало - надо забивать.

Первый тайм - полное господство синих. Уже на старте Унал идеальным ударом головой замкнул навес. После этого сразу трижды опасно вываливался на ворота Максимович, но два его удара отразил нестареющий Рейна, а в еще одном эпизоде серб растерялся сам.

"Вильярреал" в ответ долго держал мяча, но нехватка агрессии не позволяла ему как следует прижать гостей, заставить их нервничать.

Сравнять счет команде Кике Сетьена помог редкий проход и прострел Моралеса - Капу пробил в Сорию, а Чуквезе добил мяч в сетку.

3 - Top 3 African players to have been involved in the most goal involvements in LaLiga 2022/23:



8⃣ El Bilal Touré ???????? (6 goals and 2 assists)

7⃣ Iñaki Williams ???????? (5 goals and 2 assists)

6⃣ SAMUEL CHUKWUEZE ???????? (3 goals and 3 assists)



Eagle. pic.twitter.com/RkPPaBCJNM