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Примера. Вильярреал - Хетафе 2:1. Вингеры спасли Сетьена от увольнения
Счет не по игре
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Aitor Alcalde
"Хетафе" создал больше голевых шансов, чем "Вильярреал", но проиграл, ведь создавать мало - надо забивать.
Первый тайм - полное господство синих. Уже на старте Унал идеальным ударом головой замкнул навес. После этого сразу трижды опасно вываливался на ворота Максимович, но два его удара отразил нестареющий Рейна, а в еще одном эпизоде серб растерялся сам.
"Вильярреал" в ответ долго держал мяча, но нехватка агрессии не позволяла ему как следует прижать гостей, заставить их нервничать.
Сравнять счет команде Кике Сетьена помог редкий проход и прострел Моралеса - Капу пробил в Сорию, а Чуквезе добил мяч в сетку.
3 - Top 3 African players to have been involved in the most goal involvements in LaLiga 2022/23:— OptaJose (@OptaJose) February 27, 2023
8⃣ El Bilal Touré ???????? (6 goals and 2 assists)
7⃣ Iñaki Williams ???????? (5 goals and 2 assists)
6⃣ SAMUEL CHUKWUEZE ???????? (3 goals and 3 assists)
Eagle. pic.twitter.com/RkPPaBCJNM
Кажется, этот гол подкосил "Хетафе". Во втором тайме он сохранил агрессию и интенсивность, но потерял остроту. "Вильярреал" забил еще раз почти моментально - на сей раз, уже Моралес воспользовался классной фланговой работой Чуквезе.
Концовка матча - время бесконечных замен и апелляций к судье, а вот момент был только один, это Майораль попал в перекладину. Опять "Хетафе" не повезло.
Неудивительно, что и в таблице синие идут аж 19-ми с 22 очками. Касательно "Вильярреала", то он прервал серию из 4 кряду поражений, поднявшись с 34 очками на 7-е место. Вероятно, этот успех спас от отставки Кике Сетьена, которого СМИ "увольняли" всю последнюю неделю.
23-й тур Примеры. Вильярреал. "Эстадио де ла Серамика"
"Вильярреал" - "Хетафе" - 2:1
Голы: Чуквезе, 44, Моралес, 52 - Унал, 9
"Вильярреал": Рейна - Фойт, Альбиоль, Пау Торрес, Альберто Морено (Педраса, 61) - Терратс (Мохика, 80), Парехо, Капу - Чуквезе (Жерар Морено, 86), Моралес, Пино (Баэна, 61)
"Хетафе": Сория - Даконам, Дуарте, Альдерете, Альварес (Вильяр, 75) - Милья (Аленья, 56), Арамбарри (Альгобия, 61) - Порту (Иглесиас, 75), Максимович (Мунир, 75), Майораль - Унал
Предупреждение: Арамбарри, 56
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