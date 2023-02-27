Примера. Вильярреал - Хетафе 2:1. Вингеры спасли Сетьена от увольнения

"Хетафе" создал больше голевых шансов, чем "Вильярреал", но проиграл, ведь создавать мало - надо забивать.

Первый тайм - полное господство синих. Уже на старте Унал идеальным ударом головой замкнул навес. После этого сразу трижды опасно вываливался на ворота Максимович, но два его удара отразил нестареющий Рейна, а в еще одном эпизоде серб растерялся сам.

"Вильярреал" в ответ долго держал мяча, но нехватка агрессии не позволяла ему как следует прижать гостей, заставить их нервничать.

Сравнять счет команде Кике Сетьена помог редкий проход и прострел Моралеса - Капу пробил в Сорию, а Чуквезе добил мяч в сетку.

3 - Top 3 African players to have been involved in the most goal involvements in LaLiga 2022/23:



8⃣ El Bilal Touré ???????? (6 goals and 2 assists)

7⃣ Iñaki Williams ???????? (5 goals and 2 assists)

6⃣ SAMUEL CHUKWUEZE ???????? (3 goals and 3 assists)



Eagle. pic.twitter.com/RkPPaBCJNM — OptaJose (@OptaJose) February 27, 2023

Кажется, этот гол подкосил "Хетафе". Во втором тайме он сохранил агрессию и интенсивность, но потерял остроту. "Вильярреал" забил еще раз почти моментально - на сей раз, уже Моралес воспользовался классной фланговой работой Чуквезе.

Концовка матча - время бесконечных замен и апелляций к судье, а вот момент был только один, это Майораль попал в перекладину. Опять "Хетафе" не повезло.

Неудивительно, что и в таблице синие идут аж 19-ми с 22 очками. Касательно "Вильярреала", то он прервал серию из 4 кряду поражений, поднявшись с 34 очками на 7-е место. Вероятно, этот успех спас от отставки Кике Сетьена, которого СМИ "увольняли" всю последнюю неделю.

23-й тур Примеры. Вильярреал. "Эстадио де ла Серамика"

"Вильярреал" - "Хетафе" - 2:1

Голы: Чуквезе, 44, Моралес, 52 - Унал, 9

"Вильярреал": Рейна - Фойт, Альбиоль, Пау Торрес, Альберто Морено (Педраса, 61) - Терратс (Мохика, 80), Парехо, Капу - Чуквезе (Жерар Морено, 86), Моралес, Пино (Баэна, 61)

"Хетафе": Сория - Даконам, Дуарте, Альдерете, Альварес (Вильяр, 75) - Милья (Аленья, 56), Арамбарри (Альгобия, 61) - Порту (Иглесиас, 75), Максимович (Мунир, 75), Майораль - Унал

Предупреждение: Арамбарри, 56