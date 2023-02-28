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Экс-футболист сборной Украины может продолжить карьеру в Ла Лиге

Испания
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Новый вызов для Марлоса?

Экс-футболист сборной Украины может продолжить карьеру в Ла Лиге

Фото: ФК Шахтер

UA-Футбол
Новина українською

Руководство севильского "Бетиса" вынужденно в экстренном порядке искать замену французскому полузащитнику Набилю Фекиру, который выбил из строя до конца сезона.

Стоит отметить, что трансферное окно в Европе уже закрыто, а это значит, что "Бетис" может подписать только свободных агентов. По информации издания Football Espana одним из кандидатов на замену Фекиру является экс-полузащитник сборной Украины и донецкого "Шахтера" Марлос.

Как сообщает источник, помимо Марлоса в "Бетисе" оценивают кандидатуры экс-хавбека "Брайтона" Юргена Локадии, игрока сборной Эквадора Айртона Пресьядо и экс-форварда сборной Германии Макса Крузе.

Вероятно, "Бетис" будет настаивать на готовности футболиста подписать краткосрочный договор до конца сезона с относительно небольшой зарплатой.

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В статье: Марлос Шахтер (Донецк) Бетис (Севилья)
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