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Экс-футболист сборной Украины может продолжить карьеру в Ла Лиге
Новый вызов для Марлоса?
Фото: ФК Шахтер
Руководство севильского "Бетиса" вынужденно в экстренном порядке искать замену французскому полузащитнику Набилю Фекиру, который
Стоит отметить, что трансферное окно в Европе уже закрыто, а это значит, что "Бетис" может подписать только свободных агентов. По информации издания Football Espana одним из кандидатов на замену Фекиру является экс-полузащитник сборной Украины и донецкого "Шахтера" Марлос.
Как сообщает источник, помимо Марлоса в "Бетисе" оценивают кандидатуры экс-хавбека "Брайтона" Юргена Локадии, игрока сборной Эквадора Айртона Пресьядо и экс-форварда сборной Германии Макса Крузе.
Вероятно, "Бетис" будет настаивать на готовности футболиста подписать краткосрочный договор до конца сезона с относительно небольшой зарплатой.
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