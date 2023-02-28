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Скауты Реала присматриваются к форварду Бенфики
Специалисты приезжали на матч "Бенфики".
Фото: Benfica
Мадридский "Реал" хочет подписать юного форварда, который будет приносить пользу мадридскому клубу в будущем.
Скауты "сливочных" присматриваются к португальскому форварду "Бенфики" Антониу Силве. Специалисты даже приезжали на матч "орлов" против "Визелы" в рамках чемпионата Португалии. Об этом сообщает журналист ESPN Экрем Конур.
Контракт Силвы с португальцами рассчитан до лета 2027 года. Трансфермаркт оценивает игрока в 15 миллионов евро.
В игре с "Визелой" Силва отыграл все 90 минут и получил желтую карточку в конце первого тайма. В этом сезоне на счету португальца 3 гола в 29 матчах.
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